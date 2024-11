Verso il Natale, Pariano:: "La pista di pattinaggio acquistata e poco usata"

"Che fine ha fatto la pista di pattinaggio acquistata nel 2017 per una spesa di 78.080 euro dicendo che tale spesa era giustificata perché la struttura poteva essere usata in vari periodi dell’anno e quindi il costo sarebbe stato ripagato in breve tempo?". A chiederlo il consigliere di opposizione Pino Pariano: "E’ sotto gli occhi di tutti che l’uso che ne è stato fatto è stato solo per brevissimi periodi natalizi. Con l’avvicinarsi del periodo di feste, chiedo all’Amministrazione che fine ha fatto la pista e perchè non posizionarla e utilizzarla. Oltrechè un divertimento per i cittadini e turisti, sarebbe una fonte di guadagni. Nel periodo in cui è stata utilizzata, si è avuto un incasso di poco superiore ai 10mila euro l’anno. Fondi da utilizzare per chiudere le buche sulle strade".