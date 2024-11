Verso il Natale. Presepe monumentale in piazza della Repubblica

Alcune modiche e novità, tuttavia, almeno per il momento, l’edizione 2024 di "Ancona che brilla" ricalcherà quella dello scorso anno e, dunque, anche le edizioni precedenti organizzate dalla giunta Mancinelli. La ruota è già stata montata ed è attiva da una settimana, mentre tutt’attorno in piazza Cavour ieri è iniziata l’opera di montaggio delle casette di legno che andranno a comporre il mercatino natalizio. Quest’anno però, a differenza del 2023, le casette dovrebbero restare fino al 6 gennaio 2025 (l’inaugurazione di ‘Ancona che brilla’ è fissata per sabato 30 novembre), giorno conclusivo del Natale di Ancona; un anno fa erano state rimosse, suscitando non poche proteste e polemiche, subito dopo Santo Stefano per fare spazio allo show di Capodanno che l’amministrazione ha intitolato "Ancona che brinda".

Tra le novità sicuramente ci sarà un grande presepe monumentale realizzato in piazza della Repubblica. Sarà la stessa amministrazione comunale a svelare i dettagli di questa attrattiva particolare nella suggestiva piazza delle Muse, in parte modificata prima del G7 Salute in attesa del profondo restyling dell’anno prossimo. Restando al programma, per quello che è dato sapere, lo spettacolo di Capodanno è stato spostato da piazza Cavour, appunto per la questione mercatino, in piazza Pertini e sul nome del frontman dello show si attendono novità imminenti con un probabile colpo di scena.

Rispetto allo scorso anno la pista di pattinaggio resta in piazza Pertini, così come in piazza Stamira (in attesa che l’amministrazione metta mano, come più volte già annunciato, al chiosco bar in stato di abbandono da anni) verrà realizzato il ‘Bosco degli elfi’ e il ‘Villaggio di Babo Natale’ per i più piccini composti da alberi di natale, casette di legno con laboratorio di giocattoli, sala lettura delle fiabe, laboratorio di cioccolato, falegnameria e così via. Altre similitudini col passato riguardano il grande Albero di Natale, montato anche quest’anno in piazza Roma. Restando in zona, lungo corso Garibaldi verranno messe delle piante (non si conoscono ancora i dettagli) mentre le luminarie non saranno più tricolori come la bandiera dell’Italia. Luminarie previste in tutte le zone della città, dal viale della Vittoria ai quartieri periferici e alle frazioni. Le sorprese non ancora svelate, oltre al Capodanno, riguardano altre, eventuali iniziative innovative e gli ospiti della serata inaugurale di ‘Ancona che brilla’.