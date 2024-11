Verso il Natale. Ruota panoramica, sarà l’ultimo anno. Si sposta anche l’Albero

Il Natale 2024, che verrà inaugurato sabato 30 novembre dalla giunta, sarà un’edizione di transizione in attesa di alcune novità molto importanti. Innanzitutto la ruota panoramica, riconfermata quest’anno ma giunta al suo ultimo giro. A dirlo è stato lo stesso sindaco di Ancona che, al termine di un confronto coi suoi, ha fatto capire in maniera definitiva che la ruota di piazza Cavour non verrà riproposta nell’edizione 2025-26. Dopo otto anni l’amministrazione cerca nuove emozioni e attrattive. L’altra grande novità natalizia sarà lo spostamento della base del grande Albero di Natale da piazza Roma, sede scelta nell’ultimo decennio e iniziata dalla prima giunta Mancinelli, a piazza della Repubblica. Unico ostacolo i lavori di restyling della piazza i cui lavori sono previsti subito a inizio anno. In questo anno di transizione, tuttavia, davanti alle Muse verrà allestito un presepe definitivo dal Comune "monumentale", su cui dovrebbe campeggiare una grande stella cometa.

Per "Ancona che brilla" 2024 dunque restano davvero poche le novità rispetto non solo all’edizione scorsa, ma anche a quelle targate centrosinistra, anche se non sono da escludere sorprese dell’ultima ora da parte dell’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio. Quest’anno, nonostante i soliti motivi di bilancio, l’assessore di Fratelli d’Italia ha potuto contare su un importante contributo della Regione Marche. Sfruttando la filiera di destra, per la prima volta il Natale anconetano ha potuto godere di un fondo da 40mila euro da Palazzo Raffaello che al tempo stesso ha finanziato anche altre iniziative culturali. Il Natale dorico però è stato uno dei progetti maggiormente finanziati, classificandosi al 9° posto su tutto il territorio marchigiano. Risorse fresche e gradite assieme alle sponsorizzazioni e ai contributi vari che sono arrivati per l’organizzazione degli eventi natalizi.