Verso il nuovo piano regolatore dello scalo

Il Comune di Ancona muove la prima mossa ufficiale e lo fa con il documento propedeutico alla realizzazione del nuovo piano regolatore del porto che ridefinisce il futuro dello scalo. Partendo da questo atto l’amministrazione comunale ne approfitta per chiarire la sua posizione e cercare di chiudere una querelle innescata, a dire il vero, proprio da un esponente del centrodestra, ovvero il capogruppo di Fdi in Regione Carlo Ciccioli. E dire che parliamo di una questione che, come ad esempio il Molo Clementino, se realizzate vedranno la luce almeno tra sei-sette anni.