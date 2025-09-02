Verso il Parco nazionale del Conero. Il ministro Pichetto Fratin assicura:: "Tutto pronto entro la legislatura"

Il Parco del Conero è pronto a passare da ente regionale a struttura nazionale e Forza Italia intanto si porta avanti col lavoro. Iniziativa elettorale di grande rilievo ieri al Passetto, alla presenza del Ministero dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, l’unico massimo rappresentante del dicastero nella storia a visitare il Parco del Conero. La prima volta è stata il 4 febbraio del 2024 e in quell’occasione Pichetto Fratin disse che il Parco del Conero aveva tutte le carte in regola per diventare ente nazionale: "Per me è motivo di grande soddisfazione riuscire entro la legislatura a realizzare quel progetto di legge – ha detto il Ministro in quota Forza Italia – Il territorio marchigiano e anconetano, a differenza di quanto accade in altre realtà del Paese, specie al sud, è stato pronto a cogliere l’occasione. Il sistema turismo sta cambiando pelle, al punto che mete un tempo inarrivabili come le Maldive vanno accomunate per peso e domanda ad altre come una qualsiasi località delle Marche. Il cambio di pelle di quanto stiamo celebrando oggi lo godranno le future generazioni".

Il disegno di legge che trasformerà il Parco del Conero da regionale a nazionale è in discussione nella Commissione della Camera e l’iter raggiungerà presto la sua conclusione, ma approfittando dell’imminente scadenza elettorale nelle Marche Forza Italia ha anticipato conclusioni ormai scritte sulla pietra: "Noi facciamo propaganda in giro per l’Italia per chiedere alla gente di darci fiducia su temi importanti come l’ambiente, il turismo sostenibile e le nuove forme di energia" ha confermato il capo del MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica). A introdurre Pichetto Fratin i pezzi istituzionali di Forza Italia, dai sindaci al presidente del Parco: "Diventare Parco Nazionale ci consentirà di entrare dentro la promozione turistica dell’Enit, di avere più contributi statali oltre a quelli della Regione (560mila all’anno, ndr) e a quelli che lo straordinario personale dell’ente riesce a incamerare attraverso i bandi – ha detto Luigi Conte, presidente del Parco – Il nostro approccio sui temi dell’ambiente è diverso da quello della sinistra, noi creiamo. Ora bisogna destagionalizzare".

A godere, giustamente, dei frutti del parco sono le amministrazioni comunali che ne fanno parte: "Tutelare l’ambiente non significa dire sempre ‘no’, la tutela si fa nelle scuole, non dentro il ‘palazzo’ – ha aggiunto Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana – Da quando il centrodestra, Forza Italia in particolare, guida le istituzioni il Parco è aperto, è l‘approccio a essere diverso".

Ieri in pineta al Passetto c’erano tutti gli assessori regionali e comunali di Forza Italia, compresi i candidati alle elezioni di fine mese. Presente anche il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella: "Il 37% degli arrivi nel settore turismo chiede cultura e paesaggio anche più del mare, ne dobbiamo tenere conto. Il Ministero del Turismo ha sottolineato il grande ritorno economico del Parco. Ora testa e cuore al problema dell’erosione costiera".