Verso il voto, sono già tre le donne candidate. Intanto l’ex sindaco Pirani vicino a Base Popolare

Sono tre, a oggi, le candidate a sindaco di Osimo, tutte donne. Michela Glorio per il centrosinistra, Monica Santoni per Osimo civica e Michela Staffolani per Fratelli d’Italia e Rinasci Osimo. Le ultime due di area di centrodestra. Le altre forze politiche a giorni dovrebbero ufficializzare il proprio candidato: in primis Base popolare con le liste di Sandro Antonelli e Achille Ginnetti, cui pare dovrebbe unirsi l’ex sindaco Francesco Pirani capolista di una sua civica d’appoggio, poi probabilmente la Lega e le Liste civiche da sempre di Dino Latini. Tutto dovrebbe essere definito entro marzo.

Intanto il coordinatore provinciale di FdI, Carlo Ciccioli, commenta: "Il partito con la sua candidata punterà sugli indecisi che determineranno la vittoria al ballottaggio di un candidato alternativo al Pd, partito che ha distrutto, annichilito, la città di Osimo. Certamente, non sarà facile, ma la competizione è più che aperta. Al primo turno ci sarà una sicura dispersione di voti, ma il nostro compito è aggregare al secondo turno per dare una speranza nuova a Osimo che non merita divisioni e diatribe, o ancora una spartizione di potere nelle mani dei soliti noti, come già si è sciaguratamente verificato nei dieci anni di amministrazione Pugnaloni".

Antonelli invece declina al veleno la discesa in campo di Santoni: "Un’esponente politica osimana, candidata di se stessa, afferma 'Non ci interessano le poltrone, ma servire gli osimani'. Di certo un’affermazione d’effetto, purtroppo contraria a quanto dimostrato un anno fa. Siamo quindi contenti che il tempo l’abbia portata a tale maturazione e le auguriamo il meglio".

Glorio procede intanto con la campagna elettorale e si affacciano sul panorama politico locale le sue liste. Energia nuova dice: "Dopo un anno segnato dall’immobilismo amministrativo e da una gestione fallimentare che ha portato al commissariamento, è giunto il momento di guardare avanti con una squadra forte, pronta a restituire dignità e protagonismo alla nostra comunità. La lista civica Energia Nuova si rimette in gioco con rinnovato entusiasmo per sostenere Glorio. La nostra è una squadra composta da membri proveniente da varie esperienze. Quest’anno si uniscono a noi alcuni componenti di Azione, partito riformista con una forte impronta europeista".