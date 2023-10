Verso la Notte Bianca. Ecco bus navette e sosta

Notte Bianca, sulla mobilità per accedere all’evento organizzato sabato prossimo in centro l’amministrazione comunale ripete quanto già sperimentato con la Festa del Mare. Un sistema di navette gratuite diviso in due linee, una rossa e una blu. L’idea aveva funzionato abbastanza bene a inizio settembre e per sabato sera la giunta ha deciso di adottare pressoché lo stesso sistema. Attraverso il sito ufficiale del Comune sarà possibile accedere alla mappa interattiva delle linee e dei parcheggi disponibili con grafiche accattivanti e facili da consultare. La linea più lunga e strategica è senza dubbio quella rossa che parte dal parcheggio dello stadio del Conero e, dopo un transito importante al parcheggio scambiatore del cimitero di Tavernelle (altre due le fermate della linea rossa, al parcheggio di via Ranieri e in via Bocconi), entra in città passando lungo l’Asse Nord-Sud fino ad arrivare in piazza Cavour. La prima navetta verso il centro partirà alle 16,40, l’ultima a notte fonda, alle 2,10 con una frequenza di partenze ogni 20 minuti. C’è poi l’altra linea, quella blu, molto più breve e dedicata ai residenti del Piano e dei quartieri attigui. In questo caso la prima navetta sarà alle 16 e l’ultima all’1,50, con una frequenza che va dai 15 ai 30 minuti a seconda del periodo della giornata. La partenza della linea blu è a piazza Ugo Bassi e il capolinea in piazza Cavour. Questo l’elenco dei parcheggi attivi: stadio del Conero, via Ranieri, cimitero Tavernelle, liceo Galilei, ex Mattatoio, piazza d’Armi, Archi, Traiano, Cialdini. Umberto I. Per i parcheggi è stato richiesto alla Società M&P di garantire il prolungamento dell’orario di apertura di Archi, Traiano, Cialdini fino alla mezzanotte.