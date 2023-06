Verso la nuova giunta Cultura, spunta Bertini

Le lancette dell’orologio della nuova sindacatura di Daniele Silvetti corrono veloci. Oggi, salvo un rinvio arrivato nel corso della notte, il nuovo sindaco di Ancona presenterà la sua giunta, prima dell’ufficializzazione nel corso della prima seduta del consiglio comunale, lunedì prossimo. Il sindaco, il suo entourage e i futuri assessori hanno lavorato fino a notte fonda per sistemare gli ultimi dettagli. A partire dalla scelta tra le due candidate alla poltrona di assessore alla cultura, Anna Maria Bertini e Arianna Trifogli. Sono loro gli ultimi due profili rimasti in ballo dopo la visione di decine di candidature e curricula da parte di Silvetti e dei suoi collaboratori più stretti. Candidate che lo stesso Silvetti ha potuto incontrare solo nelle ultime ore. Ieri pomeriggio ancora non era chiaro su chi dovesse avere la meglio, le riunioni sono andate avanti per tutta la sera e fino a notte fonda. La prima, 60 anni, è dal dicembre scorso nella segreteria politica dell’assessorato alle Politiche comunitarie della Regione e in questi sei mesi si è occupato di tutt’altro rispetto ai temi culturali, ma in passato ha avuto a che fare con il tema della cultura e dello spettacolo redando progetti e rendicontazioni per il Teatro Stabile delle Marche e altre realtà nazionali (la scuola Mogol in Umbria e Lazio) oltre a progetti comunitari sempre nello stesso ambito. Di tutt’altro tipo la candidatura della Trifogli, figlia del sindaco più amato della città, Alfredo Trifogli, il sindaco del terremoto del ‘72. Laureata in archeologia e in culture del mondo antico attraverso l’associazione dedicata al padre ha promosso iniziative artistiche e convegni e ha fatto la guida turistica. Una candidata trasversale visto che il suo nome era finito nella rosa dei possibili candidati a sindaco del cosiddetto ‘terzo polo’ a sinistra assieme a quelli di Sauro Longhi e Antonio Di Stasi. Una figura di sinistra, dunque, tema che conferma come Silvetti punti più alle professionalità che alle estrazioni politiche. Tra i temi al centro delle ultimissime scelte anche il ruolo di vicesindaco. Si pensava a Manuela Caucci che però è della stessa lista di Silvetti, quindi la palla dovrebbe passare a Fratelli d’Italia, con la scelta che si riduce a Zinni, Eliantonio e Latini a meno di colpi di scena.

Pierfrancesco Curzi