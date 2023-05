Verso le elezioni: oggi orari e ordine degli ultimi comizi

È cominciata ieri l’ultima settimana di campagna elettorale. Oggi un altro passaggio fondamentale in vista del voto di domenica (14) e lunedì (15 maggio): alle 10 i candidati sindaco si riuniranno in Comune per conoscere orari e date dei loro comizi con i quali chiuderanno questa lunga e articolata fase di corsa verso il Castello di Falconara Alta. Riepilogando, in ordine alfabetico per cognome, riproponiamo nomi e liste delle quattro aspiranti fasce tricolore: Marco Baldassini, sostenuto dalla coalizione formata da tre liste Ancora Falconara Marittima, Vola Falconara Marittima, Riformisti per Falconara; Annavittoria Banzi, sostenuta dalla coalizione formata dalle quattro liste Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può; Anna Grasso, sostenuta dalla lista Falconara Libertas; Stefania Signorini, sostenuta dalla coalizione formata dalle quattro liste Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028. Baldassini, 45 anni, è comandante navale e capogruppo del Gruppo Misto. Banzi, 49 anni, è avvocato esperto in diritto della famiglia e minorile. Grasso, 46 anni, è commissaria di Polizia locale a Jesi. Signorini, 65 anni, è sindaco uscente, dirigente scolastica e docente. Sono 181 gli aspiranti consiglieri (104 uomini e 77 donne) per i 16 posti disponibili in Consiglio comunale. Gli elettori chiamati al voto saranno circa 20mila. Questo, invece, l’ordine dei candidati sindaci e rispettive liste che i falconaresi troveranno sulla scheda. Nell’ordine: Baldassini (Vf, Rpf, Af); Signorini (Upf, Fim, Dd, F2028); Grasso (Fl); Banzi (M5s, Pd, Sp, Cic). Stasera alle 21, presso la biblioteca francescana di piazza Sant’Antonio, i candidati si confronteranno nell’ambito dell’iniziativa promossa da Agesci, Azione cattolica e Masci.