Verso le elezioni regionali. Forza Italia non lascia dubbi: "Noi, leali al centrodestra"

Giornata dell’orgoglio per Forza Italia che a Civitanova riunisce il gotha regionale e rivendica la sua identità. Il senatore Francesco Battistoni e la capogruppo in consiglio regionale, Jessica Marcozzi, hanno dettato tempi e argomenti di un raduno che si è tenuto al ristorante Petè, sul lungomare, presenti anche il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, e quello di Ancona, Daniele Silvetti, i "centravanti" della squadra azzurra.

In sala amministratori provenienti da tutte le Marche, compresi i coordinatori provinciali di Forza Italia, che hanno preso la parola per raccontare il loro territorio. In apertura i numeri del tesseramento "che ha avuto un andamento ottimo. Siamo cresciuti di circa mille iscritti rispetto al 2023 e passati da 2.050 a 3.005 tessere, con il Fermano sul podio ma balzi in avanti sono stati registrati ovunque" ha rivendicato Battistoni.

Toni da campagna elettorale ormai ampiamente avviata con l’annuncio di punti programmatici che nei prossimi mesi vedranno ovunque congressi comunali per eleggere le segreterie. "Daremo inoltre il via – ha detto Battistoni – a manifestazioni in tutte le province per ascoltare le categorie produttive e compilare l’agenda delle priorità dei territori da portare a livello regionale e nazionale".

Obiettivo, raggiungere percentuali in doppia cifra, ma negata la corsa per il sorpasso sulla Lega. "Siamo leali al centrodestra – ha ribadito – quindi nessuno sgambetto e siamo convinti che con Acquaroli possiamo rivincere. Saremo al suo fianco e lotteremo fino alla fine".

Il governatore Acquaroli si è materializzato a confronto iniziato e ha voluto spazzare l’imbarazzo per una iniziativa del direttivo civitanovese di Forza Italia che 24 ore prima aveva firmato un documento molto critico sulla gestione della sanità cittadina. "Gli atti aziendali – ha chiarito Francesco Acquaroli – saranno presentati tra qualche giorno, ma non sono scritti sulla pietra anche perché dovremo ascoltare le categorie e i sindacati, però voglio ribadire che è nocivo lavorare in ottica campanilistica".

Quanto allo ‘sgambetto’ subito, Acquaroli ha voluto buttare acqua sul fuoco: "Voglio ringraziare Forza Italia per la lealtà e la collaborazione dimostrate in questi anni. Fa piacere stare in una grande famiglia, dove le cose ce le diciamo per migliorare e nell’interesse della comunità".

Lorena Cellini