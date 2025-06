Verso le elezioni regionali. L’ex Pd Nobili ora corre per Avs:: "Marche, un disastro sulla sanità"

"Ci dicano quando si andrà a votare per le Regionali, essere in campagna elettorale senza una data certa non ha senso". Andrea Nobili, candidato indipendente inserito nella lista Alleanza Verdi e Sinistra alle regionali del prossimo autunno, chiede a governo e presidente della Regione un’indicazione certa: "La filiera di destra vuole scegliere ciò che più le conviene, ma sappia che, come ha detto il candidato presidente del centrosinistra, Matteo Ricci, noi saremo sempre pronti, a Ferragosto o a Natale". L’avvocato anconetano, ex assessore in quota Partito Democratico ed ex Garante per i Diritti delle Marche, ha presentato ieri la sede della sua campagna elettorale, in via Mamiani, nel cuore del quartiere popolare degli Archi, in vista di un primo evento pubblico fissato per stasera alle 19: "Non è stata una scelta casuale quella degli Archi, un luogo simbolo, tra il porto e la Mole, un quartiere con solide radici nel passato, ma sempre più aperto verso il futuro. La campagna sarà social, ma avevo bisogno anche di una piazza qui a fianco (piazza del Crocefisso, ndr), dove incontrare le persone, confrontarsi. Qui in sede metteremo anche una lavagna con i gessetti su cui la gente potrà lasciare commenti, segnalazioni e idee".

Al centro, tuttavia, ci sono i temi, e la priorità di Nobili sono la sanità e i servizi socio-assistenziali: "La giunta regionale attuale, la peggiore della storia dal 1970 a oggi, va mandata a casa, senza esitazioni. Sulla sanità e sul sociale dove è stato raggiunto il livello più basso. Siamo di fronte a un arretramento epocale, dalla tutela dei minori al disagio della salute mentale, un settore che questa giunta ha totalmente snobbato. L’Osservatorio sul disagio giovanile, promosso dal centrosinistra, è stato bloccato, sono stati chiusi i tavoli per l’affido, le comunità educatrici. La categoria degli educatori professionali sono senza tutela, precari e abbandonati. Se eletto farò di tutto per tutelarli".

Andrea Nobili affronta anche i temi cardine di AVS, quelli legati all’ambiente: "Confermo il mio ‘no’ al Molo Clementino per le grandi navi da crociera e auspico un impegno per l’Area Marina Protetta del Conero. È vero, parte del Pd sulla banchina per le navi da crociera è favorevole, serve un confronto, ma senza radicalismi. La tutela della salute dei cittadini, soprattutto al porto, resta prioritaria, ma occhio anche alla vocazione portuale, lavorativa e turistica dello scalo. I parametri delle polveri sottili e degli altri inquinanti sono un tema serio, serve una mappatura precisa e trasparente. Sulla Raffineria Api ci dicano cosa vuole fare la nuova proprietà. L’impianto di cremazione a Tavernelle? Non è giusto che le decisioni siano calate dall’alto sopra i cittadini come ha fatto la giunta comunale; sul tema serve un monitoraggio serio fatto da esperti che garantiscano terzietà e se dovessero emergere dei pericoli quel progetto va fermato". Ancona sarà decisiva per le Marche e in prospettiva per le comunali del 2028: "Due anni fa ha perso il centrosinistra, ma la lezione l’abbiamo capita e ci riprenderemo sia la Regione che il Comune".