Verso le grandi navi. Il Dpss al Ministero: il nuovo piano regolatore prende sempre più forma

L’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico, come da accordi procedurali definiti, ha inviato il Dpss al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’adozione definitiva del documento propedeutico alla stesura del nuovi Piano regolatore del porto. Entro l’inizio del 2024, a seconda dei tempi tecnici, dovrebbe arrivare il via libera. Nella busta oltre al Documento di programmazione strategica di sistema c’erano le modifiche al testo apportate prima del 12 settembre, termine ultimo per la presentazione, e una serie di pareri, non vincolanti. Tra questi anche quelli espressi dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e da altri sul Molo Clementino; si tratta di uno dei temi che compongono il documento e dunque non sarà analizzato e valutato a se stante. Entro i primi mesi del 2024 il dicastero di Matteo Salvini darà presumibilmente il parere favorevole al Dpss nel suo complesso, a quel punto l’Adsp potrà procedere con i prg dei sette porti che ne fanno parte. Le uniche modifiche al Dpss, lo ripetiamo presentabili all’Ap entro il termine del 12 settembre scorso, hanno riguardato anche il porto di Ancona (le altre erano legate ai porti di San Benedetto e Pesaro) per quanto concerne la famosa ‘Penisola’ che, per una dimenticanza diciamo così, non figurava nel piano strategico del porto di Ancona. Tutto questo per dire che il Dpss riceverà quasi certamente l’avallo ministeriale, Molo Clementino compreso il cui iter, nel frattempo, sta procedendo con le fasi tecniche propedeutiche alle progettazioni e agli affidamenti. L’unico modo attraverso cui il primo cittadino di Ancona potrà bloccare il procedimento del banchinamento Grandi Navi è la revoca della variante del 2019 (la n. 50), approvata dalla precedente giunta, che consente di dedicare quel molo non solo a uso militare ma anche per le crociere. In pratica la richiesta presentata ufficialmente in aula consiliare da Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città. Silvetti stesso ha fatto capire che quella revoca non ci sarà e che, in assenza di pareri vincolanti sul fronte della sostenibilità ambientale da parte del ministero, lui non potrà far altro che procedere con la realizzazione del Molo Clementino come hub della compagnia crocieristica Msc. Nel Dpss si parla anche di altri punti strategici per il porto di Ancona, a partire dalla ‘Penisola’, la priorità di tutta la filiera istituzionale marchigiana e dell’Autorità portuale, e dal Lungomare Nord, altro progetto rientrato nei radar strategici.