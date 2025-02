Verso le Regionali, il Pd Marche lancia: "Al lavoro per l’alternativa"

Elezioni regionali. Il Partito Democratico delle Marche ha lanciato l’evento "Al Lavoro per l’alternativa", una giornata di confronto per contribuire alla costruzione di un progetto alternativo di governo della regione. L’appuntamento è fissato per sabato 8 febbraio, dalle ore 9.30, presso l’Associazione culturale L’Isola di Chiaravalle.

"Dopo un’analisi dello stato attuale della regione e dei fallimenti della destra di Acquaroli, con i contributi di Matteo Ricci, Irene Manzi e Anna Casini – si è letto nella nota del Pd –, la mattinata sarà dedicata a cinque tavoli di ascolto e dibattito su cinque macro-ambiti (sanità pubblica, rilancio economico e sostenibile, infrastrutture, aree interne, diritti civili e sociali), a partire dai quali partiranno cinque mobilitazioni sul territorio marchigiano, e che verranno annunciate nel corso dell’evento.

Il pomeriggio vedrà l’intervento dei protagonisti del progetto vincente dell’Umbria, con la presenza della presidente regionale Stefania Proietti e dei segretari regionali di Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Civici umbri, per poi concludersi con un confronto sull’alternativa in Italia e in Europa insieme ai capigruppo Nicola Zingaretti, Francesco Boccia e Chiara Braga.

La segretaria Pd Marche Chantal Bomprezzi: "Abbiamo costruito un appuntamento di grande valore politico – ha affermato –. Il nostro obiettivo è tracciare una strada chiara per il futuro delle Marche, ascoltando in un evento aperto chi vorrà dare il proprio contributo di idee e proposte alternative al fallimentare governo Acquaroli. Un momento simbolicamente importante sarà quello dedicato all’esperienza umbra – ha aggiunto – subito dopo questo evento, infatti, proseguiremo il confronto con le altre forze politiche che non si riconoscono nel governo Acquaroli e che abbiamo perciò invitato anche a Chiaravalle, per cominciare a costruire un programma ampio e condiviso. Vogliamo lavorare insieme, in un dialogo aperto e paritetico, dove tutti abbiano pari dignità, per dare vita a una coalizione forte e capace di offrire una vera alternativa alle marchigiane e ai marchigiani".

L’evento è aperto a tutti, ha chiarito il Pd Marche, rilanciando il programma disponibile sul web.