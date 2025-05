Verso le Regionali. Passeggiata elettorale, ma la sfida è a distanza

La Fiera dedicata al santo patrono da evento folk si trasforma in una prima sfida, seppur a distanza, tra i candidati alle prossime elezioni regionali. Una kermesse così partecipata non poteva non attirare i due rivali che presumibilmente tra fine settembre e inizio ottobre prossimi, si sfideranno all’ultimo voto: Francesco Acquaroli, attuale governatore in carica, e lo sfidante Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e parlamentare europeo. I due hanno voluto compiere una passeggiata quasi speculare, da piazza Cavour al Passetto lungo il viale della Vittoria, cuore pulsante della fiera, seppur in giornate diverse. Giovedì, 1° Maggio, era toccato ad Acquaroli, accompagnato dal suo entourage - oltre all’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio e al rappresentante del Comune nel comitato portuale Giacomo Bugaro -, incontrare ambulanti e visitatori. In particolare l’abbraccio con un commerciante, un suo amico di Civitanova, oltre a dialogare con alcuni passanti, soprattutto sulla sanità, raccogliendo incitamenti ad andare avanti nella sua opera. Ieri, nel tardo pomeriggio, è toccato invece al candidato di centrosinistra, Matteo Ricci, fare le due ‘vasche’, da piazza Cavour, dove si è ritrovato assieme ad alcuni esponenti del Partito democratico anconetano. Presenti, in particolare, l’ex sindaca Valeria Mancinelli, la segretaria del Pd di Ancona, Federica Fiordelmondo, i consiglieri Dem Dini, Petrelli, Giangiacomi, Vecchi, il segretario provinciale del Pd Thomas Braconi e altri: "Per me è sempre un piacere venire ad Ancona – ha detti Ricci al suo arrivo, braccato da tanti passanti per una stretta di mano, una foto o un breve scambio di battute – specie in occasione di un evento così popolare per la città e per tutta la regione. La coalizione in vista delle regionali? Ci sono lavori in corso, stiamo costruendo il cambiamento".