Verso una lista di Pesaresi per la Simonella

di Pierfrancesco Curzi

Dalla teoria alla pratica, in dirittura d’arrivo l’accordo per la presentazione di una lista civica guidata da Carlo Pesaresi, sfidante alle Primarie del centrosinistra il 27 novembre scorso, in supporto alla candidatura di Ida Simonella a sindaco. Il patto elettorale tra i due competitor potrebbe essere siglato a breve, forse anche nella stessa giornata odierna, ma non è da escludere a priori che la firma sia certa al 100%. Le posizioni, dopo una serie di confronti nel corso delle passate settimane, si sono riavvicinate e adesso sembra davvero a un passo un accordo vitale per la coalizione di centrosinistra. Il campo si allargherebbe aumentando il bacino di voti potenziali alla luce di una campagna elettorale mai così incerta nel capoluogo di regione. La teoria è andata in scena venerdì scorso durante la kermesse di ‘Ancona a colori’, la comunità politica creata proprio da Pesaresi. Quella sera l’ex assessore provinciale annunciò pubblicamente a voce il suo sostegno alla candidatura di Ida Simonella. Ovviamente non bastava per saldare un accordo elettorale che aveva bisogno di qualcosa di più concreto. La pratica appunto che dunque dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Ovviamente non sarà un semplice appoggio di facciata, ma un accordo a tutto tondo in cui le parti, Ida Simonella e la sua squadra, e Carlo Pesaresi discuteranno anche lo scenario successivo all’esito del voto del primo turno.

Una trattativa c’è stata e su quella i due baseranno l’accordo elettorale. Carlo Pesaresi mettendosi a disposizione assieme alla sua squadra per correre alle Comunali ha richiesto determinate garanzie e, traducendo nel concreto, ruoli e incarichi in caso di proposta vincente nei due turni (se necessari) elettorali di maggio. In ballo ci potrebbero essere un paio di caselle alla voce ‘assessorati’, sempre in relazione al resto della squadra che sostiene Simonella e all’esito del voto, lista per lista.

Una decisione quella di Carlo Pesaresi che, se confermata, porterà probabilmente alcuni suoi sostenitori durante la fase delle Primarie a non appoggiarlo in questa nuova avventura. La divisione interna deI partiti che compongono il centrosinistra, a partire dal Pd, è nota, ci sono diverse sensibilità che non riescono a collimare. Non è da escludere che gli ‘scontenti’ possano girare lo sguardo più a sinistra, alla creatura, seppur ancora magmatica, del polo progressista. In fondo la politica è anche questo.