Vertenza Whirlpool, i sindacati insistono: incontro col governo

Vertenza Whirlpool e prospettive future per gli oltre mille lavoratori in vista della cessione ai turchi, i sindacati continuano a chiedere un incontro al governo e intanto incontrano l’onorevole Antonio Baldelli (Fratelli d’Italia).

Il parlamentare marchigiano, sarà lunedì alle 10 alla sede Cisl in via De Gasperi. "Nell’ambito dell’operazione di cessione delle attività europee Whirlpool alla multinazionale turca Arçelik, che comporterà la nascita di una nuova società nel marcato ‘Emea’ – rimarcano Fim, Fiom e Uilm - lunedì 13 prossimo le Rsu della multinazionale (stabilimento di Melano e sedi impiegatizie) incontreranno Antonio Baldelli Parlamentare della Camera dei Deputati. All’incontro, dove parteciperanno anche le segreterie territoriali di Fim Fiom e Uilm di Fabriano, le Rsu esprimeranno la preoccupazione in merito all’operazione di cessione delle attività per futuro dei siti sul territorio marchigiano, che nel comprensorio di fabrianese occupa direttamente 1.100 addetti più indotto e altri 340 dello stabilimento di Comunanza. Sarà fondamentale e vitale – incalzano le sigle - l’intervento del Governo per la garanzia industriale e occupazionale di un territorio, quello del Fabrianese, già devastato da grandi crisi del settore elettrodomestico che ancora a tutt’oggi non ha avuto la capacità di rilanciarsi".

Nell’occasione si chiederà a gran voce l’apertura di un tavolo nazionale sulla crisi dell’elettrodomestico.

sa. fe.