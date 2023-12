"Vertical night" in centro con i dj sui balconi:. Jovanotti consiglia

È una edizione natalizia quella in programma oggi pensata per chi ama ballare e divertirsi. Dopo il successo di quest’estate, torna appunto in versione invernale la "Vertical night" in centro storico a Osimo, una sera a partire dalle 19 con musica a cielo aperto grazie ai dj che si faranno sentire dai balconi dei palazzi storici. Ospiti speciali i dj in anteprima nazionale dello Sbam stage del Jova Beach party, tanto che lo stesso Lorenzo Cherubini ha promosso l’evento attraverso il suo canale Instagram scatenando i fans da tutta Italia che lo seguono. Faranno ballare i presenti, giovani e non solo, l’ormai di casa Nicola Pigini, Ackeejuice Rockers, Fresco, dj Moiz, Albi Scotti ed Elion affacciati dal palazzo comunale mentre la vicina piazza Marconi, quella dove si erge il teatro La nuova fenice, sarà tutta per Ricky Esse, Antonio Patani, Sergio Sturari, Massimo Gigli e Christian Nocelli che si alterneranno fino a tarda sera con i loro dischi. La pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande delle Marche, in piazza Boccolino, resterà aperta per tutta la durata dell’evento e locali e ristoranti sono pronti all’accoglienza già dall’orario dell’aperitivo. Domani sera alle 21.15 invece al duomo di San Leopardo si esibirà l’Orchestra giovanile Marche music college con la Corale Alessandro Borroni e il coro di voci bianche per il Gran concerto di Natale di cori e orchestra. L’ingresso a tutti gli eventi è sempre libero.