Vertice con Regione e Consorzio: al vaglio interventi per la sicurezza

Nella giornata di ieri, in cui è stato diramato il bollettino di nuova allerta arancione, valido per oggi, al Castello è andato in scena l’atteso vertice tra Comune, da una parte, Consorzio di Bonifica e Protezione civile regionale, dall’altra. Un vertice programmato inizialmente per la scorsa settimana, poi calendarizzato a mercoledì 2 ottobre. Oltre al sindaco Stefania Signorini e i suoi assessori, erano presenti il capo dipartimento della Protezione civile regionale Stefano Stefoni, la progettista del Consorzio Elena Guerrini, il coordinatore del gruppo di Protezione civile falconarese Mauro Malatesta, dirigenti e funzionari comunali.

Sono stati analizzati, come anticipato dal Carlino, le probabili cause dell’alluvione di due settimane fa, ma anche i possibili interventi per prevenire eventi analoghi. Un dato più di altri, tra quelli resi noti, è legato alla quantità di pioggia caduta tra Falconara e comuni dell’hinterland: nel periodo dal 17 al 20 settembre, infatti, sono stati registrati quantitativi cumulati di acqua di 254,20 millimetri per il pluviometro di Agugliano e di 229,20 millimetri per quello di Fiumesino.

"Il quadro evidenziato descrive un evento eccezionale che si presenta statisticamente ogni 200 anni", hanno chiarito dal Comune. Comune che, quindi, ha mostrato la documentazione, comprensiva di foto e video, anche con i droni, realizzata nei sopralluoghi degli ultimi giorni. Nell’ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, si è discusso dei progetti di Consorzio e Regione.

A seguito dell’ampliamento della sezione idraulica della Liscia, eliminando interferenze e realizzando due vasche di espansione a monte dei fossi Cannettacci e San Sebastiano, ora risulta in corso di affidamento il progetto di ampliamento dei suddetti fossi per raccordarli con le vasche e la Liscia stessa.

Un intervento stimato in 3 milioni e 833mila euro, approvato dalla Regione il 12 settembre, che prevede la consegna dei lavori a partire da gennaio prossimo. Un altro intervento, finanziato per 3 milioni e 200mila euro dal Por Fesr 21-27 e in fase di progettazione, riguarda invece la riprofilatura del fosso Rigatta e la sistemazione del canale adiacente al quartiere Fiumesino. Comune in pressing per interventi rapidi ed efficaci. La priorità: il ripristino delle vasche di espansione, danneggiate parzialmente dopo le forti piogge.

