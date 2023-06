Vertice di maggioranza: a Fdi confermati tre assessori più il presidente

Slitta a martedì, stando alle ultime indiscrezioni, la presentazione della squadra di governo che accompagnerà Daniele Silvetti alla guida della città. A bloccare tutto resta la casella della cultura dopo che in un vertice di maggioranza venerdì è stato raggiunto l’accordo definitivo sui nomi e sul peso dei partiti all’interno della giunta. Restano soltanto da assegnare alcune deleghe, in particolare quelle che riguardano Antonella Andreoli (Lega) e Orlanda Latini (Fratelli d’Italia) alla luce di una suddivisione molto più ampia assieme a quelle di altri assessori che invece si sono viste assegnare quelle principali. Di fatto il vertice ultimo ha confermato al 100% quanto riportato dal Carlino nel corso dell’ultima settimana, dai posti garantiti per il partito più forte, Fratelli d’Italia, al peso della lista dello stesso Silvetti (Ancona Protagonista) che avrà oltre al sindaco i servizi sociali con Manuela Caucci e di fatto anche i lavori pubblici con Stefano Tombolini; il consigliere uscente di 60100 non si è candidato alle comunali del maggio scorso, ma ha fatto parte proprio dell’area civica di Silvetti assieme a Daniele Ballanti e dell’altro consigliere uscente di 60100, Arnaldo Ippoliti. Proprio Ippoliti sembra uno dei ‘sacrificati’ all’interno dello scacchiere di maggioranza. A lui non andrà un assessorato e non arriverà neppure la presidenza del consiglio comunale, già garantita a Francesco Bastianelli (secondo più votato nel centrodestra dopo Zinni, assessore al bilancio in pectore). Il vertice di maggioranza di venerdì ha confermato al partito di Giorgia Meloni un 3+1: 3 assessorati e la presidenza del consiglio. Fuori dai giochi, almeno per ora, Simone Pizzi, tra i più votati della lista di Silvetti, e gli esponenti di Rinasci Ancona, della lista Civitas per Salvi e dell’Udc, il meno votato della coalizione.