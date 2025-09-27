Vescovara, sbloccata la pista di atletica

La sindaca Michela Glorio ieri mattina ha svolto un sopralluogo con l’assessora allo Sport Paola Andreoni alla cittadella sportiva della Vescovara per controllare di persona alcuni lavori in corso, sia alla pista di atletica che al circolo Junior Tennis. "Per quanto riguarda la pista dedicata alla atletica, abbiamo sbloccato una situazione di stallo da tempo, ovvero i fondi per 75mila euro già a bilancio per l’acquisto delle nuove attrezzature attese dalle associazioni. Gli acquisti hanno riguardato la gabbia di protezione per il lancio del giavellotto e del peso, per i quali si sta rifacendo ora anche la piattaforma che ospiterà l’atleta, poi il tornello all’ingresso dell’impianto per controllare tutte le entrate e le uscite per motivi di sicurezza e infine un box deposito per tutte le attrezzature". Il secondo sopralluogo al cantiere di ampliamento e riqualificazione dello Junior Tennis, vicino la piscina comunale. Qui furono stanziati fondi per quasi 400mila euro nel 2021 con progetto esecutivo appaltato nel 2023 dall’allora amministrazione Pugnaloni per migliorare la struttura, rifacendo gli spogliatori e ampliando l’immobile per ospitare anche una palestra per gli atleti, realizzando una terrazza esterna che dà sui campi da gioco. Il cantiere era partito nel 2024 ma si era poi arenato per i noti motivi, con tempi che si stavano allungando. "Grazie anche all’assessore ai Lavori pubblici Jacopo Angeletti, abbiamo incontrato la ditta poco dopo il nostro insediamento e siamo riusciti a far riprendere i lavori in maniera spedita, ripulendo prima tutta l’area cantierata che era in stato di degrado. Entro un paio di mesi dovremmo arrivare all’inaugurazione".