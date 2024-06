Vessava i vicini anche per il bucato. Ammonita per stalking condominiale

Vessava i vicini di casa e gli abitanti del suo stabile con atteggiamenti aggressivi e persecutori. Per questo il Questore di Ancona ha emesso un ammonimento per stalking condominiale, il primo ad Ancona nel 2024, nei confronti di una donna di circa 50 anni.

La donna coglieva infatti ogni occasione per intraprendere discussioni con i vicini, offendendoli, infastidita dal bucato steso che odorava di detersivo oppure dal fatto che i bidoni della nettezza urbana fossero stati collocati in un determinato punto da lei non gradito. Dal balcone urlava offese e frasi aggressive verso alcuni vicini. L’atteggiamento della donna aveva provocato uno stato di ansia e timore negli abitanti dello stabile che, esasperati dai continui atteggiamenti vessatori, si sono rivolti alla Questura. "Esserci sempre è soprattutto intervenire prima che le situazioni degenerino. Nessuna storia - assicura il Questore - viene sottovalutata e la nostra attenzione è rivolta a tutte le situazioni di difficoltà affinché le vittime di tali atteggiamenti possano contare sulla nostra presenza, sul nostro ascolto e soprattutto sul nostro aiuto concreto". Il Questore ha emesso la misura di prevenzione dell’ammonimento, avvisando la donna che, nel caso in cui dovesse reiterare la sua condotta verrà denunciata d’ufficio e la sua pena sarà aggravata.