Vestiti sporchi e rovinati tirati fuori dal cassonetto

È stato preso di mira ancora una volta il cassonetto adibito alla raccolta d’indumenti usati che si trova a due passi dal Parco della Pace e dall’asilo l’Aquilone, lo stesso dove in più occasioni sono stati segnalati rifiuti di ogni tipo accantonati in attesa di essere rimossi. Ieri una brutta immagine quella che si sono trovati di fronte agli occhi i passanti che percorrono quel tratto di strada, anche per raggiungere il distributore di acqua.

Maglie, giubbini, pantaloni e indumenti di ogni tipo ammassati a fianco al cassonetto, a riprova che qualcuno, dopo aver probabilmente estratto una busta, ha fatto una cernita del contenuto non preoccupandosi di rimetterlo all’interno. Il cassonetto si trova in una zona centrale e sono in molti, sopratutto durante il cambio di stagione, ad utilizzarlo per riporre gli abiti che poi vengono puntualmente raccolti da ditte specializzate e riciclati. Mercoledì però non ce n’è stato il tempo, dal cassonetto sono state estratte alcune buste e controllate.

Un segno d’inciviltà contro cui ormai si scagliano da tempo i residenti, stanchi di vedere quello scempio a due passi da casa. Furbetti dei rifiuti che hanno le ore contate, perché con le nuove telecamere che saranno allestite in diversi punti della città, le luci saranno accese anche sui cassonetti.