Vetri delle auto distrutti: raid tra quelle in sosta per rubare soldi

Torna l’allarme ad Osimo per i furti nelle auto segnalati dai proprietari che si sono rivolti ai carabinieri ieri mattina. Ingenti i danni alle macchine lasciate parcheggiate sotto casa, lungo via Aldo Moro, ma anche in via Montefanese e via Loreto, nella zona sud che si snoda attorno al San Carlo. Un vero raid. Almeno quattro auto sono state ritrovate con i finestrini in frantumi, violate da ladruncoli che hanno rubato qualche moneta lasciata sul cruscotto e in un caso anche un portafoglio.