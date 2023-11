Vetrina e insegne al teatro comunale

"Finalmente anche il nostro teatro adesso ha una vetrina e delle insegne degne che possano valorizzare questo bene comunale che rimaneva un po’ nascosto". Così il sindaco David Grillini nell’annunciare "un restyling di uno dei luoghi caratteristici della nostra cittadina". I lavori sono stati realizzati nei giorni scorsi e il risultato è già visibile a tutti. "Abbiamo dato una veste più accattivante alle vetrine che ne costituiscono sostanzialmente la facciata – spiega ancora David Grillini -. Sono state apposte anche tre nuove insegne, due esterne e una interna". Numerosi i lavori in corso in paese in primis per il restyling della sede municipale. Si sta lavorando alla ristrutturazione e miglioramento sismico del Municipio di Cerreto D’Esi per una nuova spesa pari a 1.523.629 euro. Con il decreto di rideterminazione e concessione del Contributo da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma Marche, è stato riconosciuto il contributo a totale copertura del progetto con i fondi Sisma 2016. Approvati e finanziati anche il recupero delle Mura Castellane settore sud ovest per un milione e 60mila euro, il consolidamento della Torre Belisario e della Torre dell’Orologio, un milione e 90mila euro per la riparazione danni e miglioramento sismico del cimitero civico: 958.722 euro.