Vezzali, inizia l’avventura all’"Isola dei Famosi"

Ci siamo inizia oggi la "nuova avventura"" per Valentina Vezzali, una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi al via su Canale 5, programma da quest’anno condotto da Vladimir Luxuria. La campionessa olimpionica italiana di scherma che ha da poco spento 50 candeline è pronta, forte della sua proverbiale grinta, per quella che definisce una "nuova avventura". Lei, la schermidrice più vincente di sempre nel fioretto, lei che ha vinto anche 16 titoli mondiali, 13 europei, cinque universiadi, due giochi del mediterraneo ed è stata 11 volte la Coppa del Mondo (78 le prove vinte) e 30 titoli nazionali proverà a sfidare, sotto i riflettori delle telecamere, i concorrenti in gara. Lo farà otto anni dopo aver lasciato le pedane, e dopo l’esperienza di sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi. Si tufferà nelle acque cristalline di Cayo Cochinos con tutta la sua carica di competitività. Dovrà affrontare digiuni, prove fisiche in un ambiente piuttosto difficile.