"Vi brucio casa": anziana a processo

Non avrebbe tollerato i vicini, troppo rumorosi per via dei bambini piccoli che tutto il giorno avrebbero giocato in modo molto vivace, in casa. Le prime volte si sarebbe limitata a suonare loro il campanello per farli smettere. "Smettetela, basta", li avrebbe pregati. Ma non sarebbe bastato ad ottenere un po’ di silenzio. Il frastuono è andato avanti ancora, a tutte le ore. Dal campanello la vicina è passata ad intimorirli mostrando loro un coltello. Ne avrebbe brandito uno davanti a moglie e marito, una coppia del Camerun, minacciandoli di morte. Anche il coltello però non sarebbe bastato a riportare armonia. Un pomeriggio la donna si sarebbe presentata sul pianerottolo con una minaccia più pesante. "Vengo dentro e vi brucio casa - avrebbe detto alla famigliola di stranieri - mi porto l’accendino e la benzina". Il fatto non si è verificato ma ha portato la coppia del Camerun a rivolgersi ai carabinieri e a denunciare la vicina di casa, una 7lenne originaria di Napoli. La donna è finita a processo davanti al giudice Pietro Renna per minacce aggravate. Il fatto risale al 3 marzo del 2021, in un condominio di Montemarciano. Lì erano andati a vivere moglie e marito del Camerun, lui 53 anni e lei 44 anni, con due bambini al seguito. La convivenza difficile avrebbe indispettito l’imputata, difesa dall’avvocato Luca Montanari, che per ritrovare un po’ di serenità si sarebbe lasciata andare un po’ troppo. leri mattina si doveva aprire il dibattimento ma mancava una notifica ad una delle parti così il giudice ha rinviato l’udienza al 7 giugno.

ma. ver.