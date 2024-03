"Vi facciamo ridere anche con gli Oscar"

"Il Cinema si celebra al Cinema". E’ lo slogan della seconda edizione dell’evento che Ancona dedica alla lunga notte degli Oscar. Domani all’Italia ci si collegherà con il Dolby Theatre di Los Angeles per seguire sul grande schermo il più grande evento del cinema internazionale. La società Teorema Cinema, che gestisce la sala, ha in serbo una vera festa, con Roberto Nisi come ideale ‘direttore artistico’. Si inizia alle ore 20 con i fotografi Sergio Marcelli e Paolo Zitti, pronti a scattare ritratti del pubblico, il dj-set di Nicolò Antonini e il mitico FantaOscar. In cassa ci si potrà procurare le schede con cui votare i propri ‘cavalli vincenti’. In palio, due ingressi omaggio per i film programmati nelle due sale. Il via, alle ore 21, sarà dato da RadioFermo1 (FM1) e dai giornalisti del podcast HOBO, in attesa della diretta da Los Angeles, prevista alle ore 23.59. Tra interviste live e videochat il quartetto di conduttori Riccardo Minnucci, Davide Sette, Roberto Mazzaferro e Francesco Nicastro del Lago sarà affiancato da due ospiti attesissimi: il Doppiatore Marchigiano e Ava Hangar, celebre drag queen già protagonista di ‘Drag Race Italia’, chiamata a commentare il Red Carpet hollywoodiano. Divertimento assicurato con Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci, alias il Doppiatore Marchigiano, con il loro irresistibile dialetto. Il primo è ‘la voce’, pronto a improvvisare sui trailer dei film più famosi (comprese due pellicole candidate all’Oscar), il secondo è ‘la mente’, colui che si occupa degli aspetti ‘tecnici’, ma anche delle scelte del materiale da doppiare, sempre in stretta collaborazione con Lombardelli.

"Facciamo tutto insieme – spiega quest’ultimo – Ad Ancona presenteremo i nostri video doppiati, ‘giocheremo’ con attori e registi e faremo il nostro classico spettacolo che si basa molto sull’improvvisazione, sul rapporto con il pubblico e sul racconto di aneddoti. Ogni volta è una cosa diversa, proprio perché dipende dalla situazione che si crea al momento". Quello del ‘Doppiatore’ è diventato un fenomeno di costume. "All’inizio c’erano solo i video. Poi abbiamo cominciato con gli spettacoli, diventando riconoscibili anche fisicamente. Le richieste si sono moltiplicate. Quello che all’inizio era un divertimento è diventato un lavoro. Siamo perfino diventati testimonial delle Marche alla Bit di Milano, avviando una collaborazione con il commissario per la ricostruzione Guido Castelli".

Ma qualcuno si è mai offeso? Lombardelli nega: "E’ come andare alla trattoria Cencio la Parolaccia di Roma. Si capisce che il nostro è uno scherzo, un gioco. Il 17 marzo comunque saremo al Teatro Spontini di Maiolati. I 420 posti sono già esauriti. E pensare che i biglietti li vendevano solo in una pasticceria...".

Raimondo Montesi