"Vi invito alla mia casa dell’arte"

Non una semplice galleria d’arte, ma un vero e proprio "laboratorio di idee", impreziosito da una sorta di ‘grotta’ pronta a trasformarsi in originale spazio espositivo. Il nome è MAP120 Magazzini Artistici Pennazzi, in via Matteotti 17 ad Ancona, e l’artefice del progetto è Monica Pennazzi, artista che vanta mostre e residenze in Italia e all’estero, ma che torna sempre nella sua amatissima città. La nuova iniziativa, in collaborazione con il progetto culturale Ossigeno, dà appuntamento per sabato 25 (ore 18), quando saranno inaugurate due installazioni site-specific dal titolo "Phainestai", a cura di Michela Becchis. Protagonisti sono il napoletano Alberto Timossi e il romano Pino Genovese.

"Con Timossi avevo lavorato quando il mio studio era in via Isonzo, dove esponemmo due installazioni, una mia e una sua – ricorda Pennazzi – E’ un artista che usa spesso tubi e Pvc. Per ‘Phainestai’ ha realizzato un’opera fatta di materiale modellato e pietre. Genovese di solito utilizza materiali naturali, come il legno levigato dal mare. In questo caso ha scelto delle cortecce di pino. Pino, come il suo nome...".

La grotta di cui sopra, già utilizzata di recente dal fotografo Guido Harari per la sua ‘Caverna magica’, ha un ruolo fondamentale. "E’ una specie di tunnel lungo una decina di metri, con varie nicchie ai lati. E’ stato usato anche come cantina per i vini, perché qui prima c’erano un ristorante e un’enoteca. Scegliendo questo bellissimo luogo ‘costringo’ gli artisti a sperimentare". Le installazioni, infatti, ‘interagiscono’ con l’ambiente. Riguardo al senso più profondo di MAP120, l’artista dorica precisa: "Non sono una gallerista. Questo vuole essere un luogo di incontro e dialogo, tra gli artisti stessi e tra gli artisti e il pubblico. Spesso si dice che le opere d’arte contemporanea sono ‘difficili’. Ma bisogna pensare che dietro le opere c’è una persona, l’artista, con il suo proprio linguaggio, le sue idee. Ecco, il mio obiettivo è dare importanza alle idee di base che si celano dietro a ogni opera d’arte".

Pennazzi arriva a parlare di "museo delle idee", anche se la parola museo non rende l’idea di quello che MAP120 vuole essere per la città. "Voglio che qui si respiri un’atmosfera familiare. Deve essere come entrare in una casa. Una casa dell’arte. Un luogo dove incontrarsi, parlare, discutere di idee e di come realizzarle. Penso anche a incontri con i bambini, che possono giocare in uno spazio dove ci sono opere d’arte, e crearne di proprie con materiali semplici". Ancona, città anch’essa ‘difficile’, risponderà? "Più che ottimista mi definisco testarda. Io non mollo. Piano piano credo che Ancona cambierà. Ce n’è bisogno".

Raimondo Montesi