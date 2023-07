"Vi proclamo dottori e dottoresse" Lauree in piazza, applausi e lacrime

La fine dell’evento, un film già visto. Ma è uno di quei film che rivedresti in continuazione, che emoziona e neanche poco. Quando il magnifico rettore Gian Luca Gregori pronuncia le attese parole "vi proclamo dottori e dottoresse dell’Università Politecnica delle Marche" e loro, studenti e studentesse decorati d’alloro, proiettano la corona nel cielo di piazza Roma, tra applausi e lacrime liberatorie. Quella di ieri, la solita grande festa di popolo ad Ancona per la cerimonia delle lauree in piazza, che ha visto la partecipazione di 106 laureati e laureate in Agraria, Medicina e Scienze. Oggi toccherà ad altri 185 in Economia e Ingegneria, per un totale – nei due giorni – di 291. "A tutti voi – il messaggio di Gregori dal palco – l’augurio di proseguire con entusiasmo il percorso di vita, consapevoli delle competenze acquisite all’Univpm. Nel nostro Ateneo le studentesse e gli studenti possono trovare ascolto e supporto, qui trovano spazio il merito, l’impegno e la serietà negli studi. Il compito dell’Università non è solo quello di trasmettere competenze e valori, ma soprattutto di formare persone e quindi di contribuire alla crescita culturale e professionale, ma anche personale ed umana". Il rettore ha ricordato che l’Univpm, per Almalaurea, ha confermato un quarto posto nazionale per il tasso di occupazione dei suoi laureati, nonché il quinto in Italia (fonte Censis) tra gli Atenei medi per i servizi, specie quelli digitali, le borse di studio, le strutture, la comunicazione, l’internazionalizzazione e l’occupabilità. "Ci penalizza il parametro degli studentati – aveva detto in precedenza in Comune – ma non dipende da noi, né dall’amministrazione. Stiamo lavorando per migliorare l’offerta, l’ideale sarebbero posti letto diffusi sul territorio". Per Gregori la parola chiave del futuro sarà "accoglienza" per irrobustire il processo di apertura dell’Università alla città. Confermate "le nuove borse di studio per le matricole, cercando di dare risposte a casi di disagio personale ed economico, grazie all’apposito Fondo intitolato a ‘Carlo Urbani’" e rafforzato "il servizio di sostegno psicologico, per accompagnare gli studenti durante la carriera accademica", ha concluso. A portare un saluto anche il prefetto di Ancona Darco Pellos. Poi via alla festa, doppia per i tanti 110 e lode di Medicina, capaci di tagliare il traguardo in anticipo. In primo piano pergamene e foto, oltre alle corone realizzate dalle vittime di tratta della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Giacomo Giampieri