"Vi raccontiamo gli Inti-Illimani"

Un concerto-spettacolo strutturato come un ‘viaggio in treno’, che partendo dalle lontanissime Ande arriva a Bucarest e Berlino, e soprattutto a Firenze e Roma. Perché l’Italia il paese che per quindici anni accolse gli Inti-Illimani, vera e propria leggenda della musica ‘impegnata’ internazionale. Molti anni fa Ancona li accolse con straordinario entusiasmo in piazza Pertini. Martedì 18 novembre al Teatro Sperimentale due di loro torneranno.

Sono Jorge e Marcelo Coulon, i fondatori della storica band cilena, che affiancati dal cantautore fiorentino Giulio Wilson e dallo scrittore Federico Bonadonna alterneranno musica e parole in un evento inedito dal titolo significativo: ‘In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni’. Tredici le date previste in Italia, tra cui appunto quella di Ancona. Prodotto da IMARTS, da un’idea del discografico Paolo Maorino, lo spettacolo è scritto da Bonadonna e Wilson, che firma anche la regia. Biglietti in prevendita su www.internationalmusic.it e sui circuiti Ticketone e Vivaticket (online e nei punti vendita autorizzati).

Jorge Coulon, come sarà questo ‘viaggio’ a cui invitate il pubblico? "E’ il racconto della nostra storia, fatto attraverso le canzoni e le ‘conversazioni’ sul contesto storico, dal golpe in Cile al periodo trascorso in Italia, dove abbiamo vissuto per quindici anni. Un periodo importante per noi come gruppo e dal punto di vista personale, anche perché avevamo tra i 25 e i 40 anni. Un’età in cui si diventa adulti".

Un rapporto speciale in vostro con l’Italia, vero? "Beh, tre dei miei quattro figli sono nati in Italia. Uno vive a Buenos Aires, dove lo chiamano ‘l’italiano’... Che spirito anima lo spettacolo? E’ nostalgia o c’è la volontà di raccontare una storia importante, soprattutto ai giovani? "Non sono molto amico della nostalgia. E’ qualcosa che va bene a livello personale, quando si è soli. Ma dal punto di vista sociale la nostalgia è regressiva, conservatrice. Tra l’altro all’epoca c’erano dei nostalgici in Italia. Nostalgici del Ventennio..."

Che Italia era quella trovaste dopo la fuga dalla dittatura in Cile? "Un paese ricco di fermenti culturali, che ci accolse molto bene. Allora si guardava con simpatia e curiosità agli stranieri. Oggi c’è paura nei loro confronti. Ma è una paura instillata ad arte. In ogni caso molti italiani dimostrano ancora attenzione per la solidarietà e i diritti umano, come confermano le manifestazioni a favore della Palestina. Ricordo anche il periodo della guerra contro l’Iraq: in tantissime case si vedevano appese le bandiere per la pace".

Anche gli anni Settanta furono un periodo ‘difficile’. "Il problema è sempre politico ed economico, e riguarda interessi egemonici. Ma oggi si sono tolti la maschera. Sì è persa persino la vergogna, il pudore".

E nel Cile di oggi com’è la situazione? "C’è un governo che si suppone sia di sinistra, ma tira aria di destra".

Si ricorda il concerto che faceste ad Ancona, tanti anni fa? "Sì, ricordo che Ancona è bellissima. E come sempre ai nostri concerti ricordo che c’erano tanti giovani. Questo è importante. Un giorno io non ci sarò più, ma spero che gli Inti-Illimani continuino ad andare avanti".

Raimondo Montesi