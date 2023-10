"Vi raccontiamo San Francesco"

Prima nazionale per San Francesco: sarà un connubio perfetto tra la voce (magica) di Luca Violini e la chitarra (sublime) di Giovanni Seneca. Ci si vede stasera, alle 21, alla chiesa di San Francesco alle Scale di Ancona, nell’omonima piazza, con l’attore e doppiatore che presta la voce a spot, documentari e serie tv per La7, Netflix, Rai, Mediaset e chi più ne ha più ne metta. Violini, marchigiano di Ancona, si esibirà nello spettacolo ideato da lui e da Leopoldo Rossano, alle 21, ingresso libero: "L’idea è nata tanto tempo fa – spiega Violini – Vogliamo narrare San Francesco d’Assisi dalla prospettiva di Fra Ugolino".

In "Francesco, l’uomo nuovo. Ovvero di come Fra Ugolino da Montegiorgio narra di lui", si parlerà di come il protettore degli animali portò parole di pace in una terra funestata dalle lotte tra cristiani e musulmani. Emblematici i testi di Paolo Logli, con Seneca alla chitarra in un’atmosfera fatta di suoni e luci, nel gioco incredibile di Riccardo Vitali. Stasera, oltre alle autorità civili, ci sarà anche il vescovo dell’arcidiocesi Ancona Osimo, monsignor Angelo Spina. Lo spettacolo sarà preceduto da una introduzione alle Marche Francescane a cura di Diego Mecenero, giornalista, redattore e studioso del Santo di Assisi.

Lo si intravvede, Francesco, nelle parole di Fra Ugolino da Montegiorgio, "quello che si è assunto il compito, molti decenni dopo la predicazione del poverello di Assisi, di raccontarne la storia attraverso una minuziosa raccolta di tutti i detti e i racconti che su di lui si ripetevano oralmente, come è tipico nella nascita di qualsiasi agiografia", evidenzia il doppiatore Violini. L’Ugolino parlerà per mezzo di Violini in una lettura portata ai massimi livelli, in cui si amalgamano la tecnica di una sublime recitazione teatrale all’arte del doppiaggio. "È bello tornare in piazza San Francesco, sono tanto legato a questi luoghi, perché sono i posti della mia infanzia – fa Violini – Francesco è stato (ed è tutt’ora) una figura per molti aspetti rivoluzionaria, che è riuscita a guardare molto più in là di quanto noi riusciamo a fare oggi. È portatore di una idea e di una visione straordinaria, della capacità di tentare di entrare in dialogo con tutti, anche entrando in contrasto col mondo dell’epoca. È stato un precursore totale di ciò che significa essere molto avanti".

Fra Ugolino raccolse i racconti della gente e li organizzò per ricostruire la figura del Santo di Assisi: "È interessante comprendere come proprio da qui, dalla nostra Ancona, Francesco si imbarcò alla volta dell’Egitto". Ma non tutti lo sanno: "Noi potremmo fare come Ugolino, cercare di ricostruire la vita e il trascorso di Francesco".

Accanto a lui, lo dicevamo, Giovanni Seneca, reduce dal successo (come direttore artistico) al festival Adriatico Mediterraneo: "Con Giovanni – fa sapere il doppiatore – ci conosciamo sin da piccoli, praticamente da sempre. Lui è un compositore e un musicista straordinario. Ci sarà da divertirsi, lui sa essere davvero intenso". Il progetto, che ha il patrocinio della provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori, nasce anche dalla volontà di produrre uno spettacolo di altissima valenza artistica sul santo di Assisi, in occasione del centenario francescano 2023-2026. Il debutto ad Ancona ha per l’occasione il patrocinio della diocesi dorica e la sovvenzione dell’assessorato comunale alla cultura.

Nicolò Moricci