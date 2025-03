"Vi racconto il mio Luca Vialli". Sul palco il monologo di Carlini

Uno spettacolo che rende omaggio a uno dei più grandi e amati calciatori italiani di sempre, Gianluca Vialli. E’ quello che questa sera (ore 21) avrà come protagonista Andrea Carlini al Teatro Goldoni di Corinaldo. Con "Il mio Luca" l’attore racconterà la storia di Vialli, nel corso di una serata organizzata dal Gruppo Sampdoriano ‘Magna Romagna’ nel venticinquesimo anniversario della sua fondazione, in collaborazione con il ‘Goldoni’ e la compagnia Teatro Time. Carlini, reduce dai successi di ‘Zelig’, è genovese, e naturalmente sampdoriano fin dalla nascita. Il suo è un monologo in cui racconta al figlio le gesta calcistiche, ma anche i valori umani e sportivi dell’indimenticato campione, ex giocatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e della Nazionale.

"Una storia d’amore tra un bambino, che ero io, e il suo mito, mito di tutti i sampdoriani e non solo", spiega l’artista, che racconta come "lo spettacolo si apre in una sala d’attesa di un reparto maternità, luogo in cui quando aspettavo che nascesse mio figlio, avrei già voluto raccontargli la storia di Vialli, il nostro supereroe. La storia del grande Luca è anche un modo per raccontare me stesso, per spiegare a mio figlio che, anche e soprattutto oggi, abbiamo bisogno di eroi. Non solo per ammirarli, ma per ispirarci a loro e trovare la nostra strada".