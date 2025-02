"Vi racconto il mito di Eleonora Duse"

Il mito di Eleonora Duse rivive in un docufilm scritto e diretto da Sonia Bergamasco, già pluripremiato, che sarà presentato domani sera (ore 20.30, ingresso 7 euro) al CinemAzzurro di Ancona e dalle 21.15 al Gabbiano di Senigallia. Il titolo, "Duse, The Greatest", non lascia adito a dubbi su chi sia stata l’attrice, non a caso soprannominata ‘la Divina’. Bergamasco, che incontrerà il pubblico per parlare della sua opera, rende omaggio alla mitica collega costruendo "il ritratto di un’artista unica, che continua a ispirare generazioni di attori e attrici", "un film che non è solo un omaggio, ma un ponte tra passato e presente". Sonia Bergamasco, come ha ‘scoperto’ Eleonora Duse?

"E’ stato l’incontro con il suo sguardo, visto in un ritratto. Quello sguardo mi ha spinto a cercare di sapere tutto di lei, di immaginarmela. Alla fine mi sono trovata con un ‘valigione’ enorme di materiale, che per me era anche un nutrimento. Era qualcosa che riguardava me e il mestiere di attrice, il suo senso più alto. Vita e lavoro in lei erano inestricabilmente intrecciati, anche se lei voleva tenere per sé la sua vita privata".

Nel film ci sono testimonianze di tanti personaggi illustri. Inevitabile, visto che della Duse non esistono praticamente testimonianze ‘video’?

"L’idea era quella di dare vita alla sua immagine attraverso la voce di altri, tra cui Charlie Chaplin, che dopo averla vista a teatro a Los Angeles scrisse che era la più grande artista che avesse mai visto".

Il film è un’indagine su tante ‘tracce’. Come le lettere, anche se di sue ne esistono pochissime’. Lee Strasberg, futuro direttore dell’Actors Studio, ne rimase subito affascinato dalla sua arte. E l’ulteriore conferma della sua ‘modernità’?

"Eleonora Duse, come tutte le figure geniali, era già pronta per il domani, era ‘avanti’ rispetto al suo tempo, forse troppo. Lei con il teatro girava il mondo, ed era al centro della scena culturale internazionale. Ma amava molto il linguaggio del cinema, che colse subito nella sua essenza". Che legame pensa di avere con lei?

"Ho sempre sentito una vicinanza, un amore nei suoi confronti. Il film racconta anche un viaggio esperienziale fatto per arrivare a cogliere un senso. Si potrebbe usare la parola ‘anima’. E’ un viaggio che l’ha avvicinata a se stessa".

Umanamente cosa pensa che la contraddistinguesse?

"L’enorme generosità. Nel darsi, quando lavorava, e nel restituire agli altri, ad esempio quando dava consigli alle giovani attrici".

Inevitabile un riferimento a D’Annunzio.

"D’Annunzio, ma anche Arrigo Boito. Con il primo visse una grande storia d’amore, ma anche un patto d’arte. Insieme volevano dare vita a un teatro di poesia. Non ci riuscirono".

Raimondo Montesi