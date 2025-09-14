"Vi racconto Lady D oltre la favola"

Ultimo giorno per il "Festival della Storia" di Ancona, dedicato quest’anno al tema delle ‘passioni’. Alla Mole Vanvitelliana la serie di incontri inizierà nell’auditorium (ore 17) con il sacerdote e teologo Julian Carron, che interverrà sul tema "Abitare il nostro tempo". Alla stessa ora nella Sala Boxe Fiorenzo Conti, presidente della Società italiana di Neuroscienze, ragionerà intorno alla visione neurobiologica dell’amore e della passione. Stessa location per Antonio Attorre (ore 18), protagonista dell’incontro "L’Eros di Babette", ovvero la passione per il cibo come dono disinteressato. Gli ultimi due appuntamenti sono previsti alle ore 19. Nell’auditorium Nadia Urbinati, docente di Teoria politica alla Columbia University, proporrà un intervento sulla ‘politica del risentimento’, mentre nella Sala Boxe Matteo Zaccarini, professore associato all’Università di Bologna parlerà di ‘Eros e Potere nel mondo antico’.

Tra gli eventi più attesi c’è "Lady D: passione di Stato?": nella Sala Boxe (ore 17) Eddy Anselmi, giornalista, autore televisivo e storico della musica leggera e del costume, racconterà il mito della ‘principessa del popolo’, con la sua incredibile vita sospesa tra fiaba e tragedia. Anselmi, spesso ‘passione’ e ‘Stato’ sono contrapposte tra loro. Da una parte i sentimenti e dall’altra i doveri del ruolo pubblico. E’ stato così anche per Lady D?

"Lady Diana è stato soprattutto un personaggio popolare, il cui ruolo ‘istituzionale’ in realtà è stato piuttosto limitato. Nonostante ciò nella sua vita ci sono state contraddizioni legate a questa doppia dimensione. Basti pensare all’esigenza di non compromettere l’autorevolezza dell’istituto monarchico, che per gli inglesi è come una bandiera da difendere. Da noi esistono solo cariche temporanee. Là c’è una famiglia che rappresenta lo Stato, una famiglia su cui si basa la stesa nazione".

Diana Spencer ha messo in pericolo questo equilibrio?

"Qualcuno dice che lei ha modernizzato la monarchia inglese. Ma in realtà ci troviamo di fronte a una vicenda umana. Diana pensava a un certo tipo di vita dopo essersi sposata con Carlo, e invece ne ha dovuto vivere un’altra. Di qui la disillusione, le aspettative tradite".

Per alcuni non era una donna particolarmente bella né particolarmente brillante. Per questo il ‘popolo’ la amava, sentendola vicina a sè?

"All’inizio c’è stata la ‘favola’, il matrimonio. Poi Diana è stata percepita come una che voleva rompere il protocollo, e per questo rappresentava la modernità. Era una figura positiva. Io racconto la sua vita in tre fasi: le nozze reali, la crisi, coniugale prima e istituzionale poi, e infine la tragedia".

Anche sulla sua fine se ne sono dette di tutti i colori...

"Io non credo alle teorie del complotto. Direi invece che la sua morte, nel 1997, è stato uno dei primi eventi ‘globali’, anche grazie a internet".

Ma Lady D è ‘Storia’?

"Lei no. E’ Storia quello che è successo ‘attorno a lei’. In realtà credo che il suo ricordo con il tempo andrà scemando. Come per Soraya. Oggi a molti bisogna spiegare chi è stata".

Raimondo Montesi