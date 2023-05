Via a concerti e laboratori vicino al cantiere

di Sara Ferreri

Torna ad animarsi lo "spazio urbano tattico" in prossimità del cantiere del cavalcavia del viale della Vittoria: stavolta oltre a concerti e laboratori c’è spazio anche per l’enogastronomia e il cibo di strada. Le iniziative si svolgeranno sabato e domenica, ma anche il martedì successivo. La giunta ha stanziato 2.400 euro che finiscono subito nel mirino dell’opposizione. Sabato e domenica dalle 16 alle 20 l’organizzazione è dell’associazione culturale Riciclato Circo Musicale che ha previsto momenti di intrattenimento musicale e laboratoriali fra cui la costruzione di strumenti da parte dei bambini e la formazione di un’orchestra che suonerà con i manufatti creati. Poi la realizzazione di scenografie in materiale riciclato a cura del collettivo La Muuf di Cupramontana e il 23 maggio dalle 18 alle 20 la presentazione del libro ‘Ragazze per bene’ di Olga Campofreda a cura della libreria ‘Ortolibreria’ e delle associazioni Casa delle Donne e Rete Femminista Marche. È stato inoltre pubblicato un avviso pubblico per individuare due operatori enogastronomici i quali occuperanno l’area dei parcheggi in via Gramsci davanti l’ex Settimo Cielo per somministrare cibo e bevande. La spesa per l’intervento del collettivo La Muuf è quantificata in 700 euro, quella per l’intervento dell’associazione Culturale Riciclato Circo Musicale Aps in 1.700 euro. "Dispiace – commenta la forza di opposizione JesiAmo – il fatto che venga realizzato un altro spettacolo in un posto in cui nei fatti non è andato mai nessuno. Si buttano via altri duemila euro tra l’altro per lo stesso gruppo (Riciclato circo musicale, ndr) che ha già preso 2.500 euro per la puntata precedente. Ora sono 1.700 allo stesso gruppo che arriva così a più di 4mila e rotti euro per due pomeriggi. Non dubitiamo della loro bravura ma è una cifra enorme per uno spazio che non ha visto mai bambini giocarci, né partecipazione. Invece che ammettere che quello spazio non è stato valorizzato come si erano proposti ci buttiamo ancora altri soldi: vorremmo capire se questo assessorato ha fondi illimitati e se a tutte le associazioni vengono date le stesse opportunità che ha questo gruppo che tra l’altro ci risulta essere vicino a Jesi in Comune. Ci chiediamo di quanti soldi dispone il Comune visto che l’assessore al Bilancio ha sempre parlato di prudenza. Questo tipo di spese quando c’eravamo noi non potevano essere fatte. Qui si spende e spande.. alla fine dell’anno ci piacerebbe capire quanto".