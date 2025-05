Via Agraria, sono partiti i lavori. Strada liberata dal terreno

Partiti i primi interventi di messa in sicurezza di via Agraria, facendo seguito anche agli incontri dell’amministrazione con i residenti e il Comitato di Quartiere Colle Paradiso. Da mercoledì è iniziata la ripulitura della scarpata laterale con il taglio dell’erba e la rimozione di quella parte di terreno che aveva occupato la banchina stradale. Previsti anche un restringimento della carreggiata, dove vi sono le isole ecologiche, così da tutelare il passaggio dei pedoni, e un dosso per rallentare la velocità nel tratto dove non sono presenti le abitazioni. L’intervento proseguirà con il rifacimento della segnaletica che indicherà il cambio di viabilità disposto dalla Giunta con l’introduzione del senso unico a uscire dalla città e dunque in direzione dall’incrocio con via Piersanti Mattarella alla rotatoria di via Paradiso, in luogo dell’attuale doppio senso di circolazione non adeguato alle dimensioni della sede stradale. Intanto è stato affidato l’incarico per il progetto di fattibilità di messa in sicurezza della scarpata, anche in considerazione del profondo avvallamento creatosi. Incarico che segue lo studio geologico-tecnico e geofisico-sismico già realizzato.