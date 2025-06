Via ai grandi concerti. E’ la notte di Zucchero per i 14mila dello stadio: "Un’estate mai così ricca"

E’ il giorno del grande debutto per Zucchero allo Stadio del Conero. Il suo "Overdose d’amore tour" parte proprio da Ancona, e dopo il capoluogo toccherà solo altre quattro città italiane per poi viaggiare nel mondo: Bari, Roma, Torino e Padova. Quasi sicuro il tutto esaurito (circa 14mila posti). Sono rimasti a disposizione solo pochissimi biglietti, acquistabili sul circuito Ticketone o al botteghino (dalle ore 15). Il concerto segna il via alla stagione dei grandi eventi pop nel capoluogo. Eventi molto attesi, visto che al sold-out già annunciato da tempo per Ultimo, atteso il 2 luglio, si aggiunge quello dei Pinguini Tattici Nucleari, che si esibiranno sabato. Un ritorno nel giro che conta per Ancona, e in questo senso la presenza di Zucchero è un bel biglietto da visita. Lo sa bene l’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio, che sottolinea come "da Ancona parte un tour mondiale. Questo ci rende felici, perché le date zero sono di per sè uno spettacolo particolare, che crea grande attesa. In più c’è il fatto che Zucchero è un artista internazionale a tutto tondo. E con lui si apre una stagione estiva mai così ricca. Tra l’altro era da molti anni che non si vedevano tre concerti allo stadio".

Ieri sera Zucchero ha effettuato le prove generali, e a quanto pare sia lui che la storica band che lo accompagna sono in splendida forma: composta tra gli altri da Polo Jones (basso), Kat Dyson e Mario Schiliro` (chitarre), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere) e Monica Mz Carter (batteria e percussioni). Facile prevedere il successo, anche perché la scaletta proporrà tutte le hit dell’artista, in una sorta di ideale ‘best of’. Su un palco enorme è stata allestita una scenografia spettacolare, con enormi ledwall, capace di trasformare il concerto in un vero e proprio show. Zucchero è decisamente sulla cresta dell’onda. Da ieri sono disponibili, in digitale, i brani ‘X Colpa Di Chi? (Greg Willen Remix)’ e ‘X Colpa Di Chi? (Simon Says! & Sam Ruffillo Remix)’, mentre domani uscirà, anche in formato fisico, ‘Spirito divino 30TH Anniversary’, edizione speciale dell’album pubblicata per i trent’anni del disco.

Per il concerto l’apertura dei cancelli è prevista alle 17. Davanti allo stadio potranno arrivare solo alcune categorie di veicoli (disabili, taxi, quote rosa); una piccola area sarà destinata alla sosta dei motocicli. Sarà istituito un senso unico sulla Cameranense da via Filonzi fino all’Arco degli Angeli. Tre le navette (da stazione, Università di Montedago e multiplex Giometti). Chi viene da sud e esce dall’autostrada deve seguire i cartelli che indicano le zone di sosta. Chi viene da nord deve utilizzare i parcheggi scambiatori indicati.

Raimondo Montesi