"Via ai lavori nella sede comunale. Priorità a scuola Marotti e teatro"

Saranno in due a contendersi la fascia tricolore a Montemarciano: l’assessora uscente Monica Magnini (Montemarciano democrazia solidarietà) e il consigliere di opposizione Maurizio Grilli (Progetto Montemarciano).

Monica Magnini (lista 2), quali sono gli obiettivi più urgenti da portare avanti nei primi cento giorni di mandato in caso di elezione?

"Quelli più urgenti sono l’avvio dei lavori nelle sedi comunali che dovranno ospitare gli uffici e la ricerca di finanziamenti per i progetti già pronti di ristrutturazione della scuola monumentale Marotti e del teatro Alfieri".

Erosione costiera a Marina, nell’ultimo periodo non sono mancati botta e risposta con la Regione sui fondi da impegnare. Come si muoverà?

"La competenza della difesa della costa è della Regione, che ha previsto il rifiorimento dei pennelli e esistenti il mega ripascimento finanziato con fondi di Rfi e ministero. La prima fase è partita e alla fine dell’estate partiranno i lavori di ripascimento. Seguirò con attenzione la seconda fase dei lavori di difesa previsti dal progetto della Regione". Come risolvere il nodo della biblioteca comunale?

"La biblioteca è aperta a Marina e al momento, vista l’affluenza e gli spazi del giardino, garantisce un ottimo servizio. La mia intenzione è di collocarla a Montemarciano in centro, nell’ex bar centrale, quando sarà possibile trasferire gli uffici comunali, che oggi occupano tale spazio, negli altri immobili dell’ente". L’immobile di via Umberto I resterà sede comunale?

"Inail ha comunicato che il contratto di locazione non sarà rinnovato alla scadenza del 30 gennaio 2025. La nuova sede istituzionale è stata individuata, sarà il palazzo di piazza Vittorio Veneto, edificio di valore storico all’ingresso del paese. L’iter per il trasferimento è stato avviato". Montemarciano ha perso la scuola di via Marotti, che cosa intende fare?

"Viste anche le richieste della dirigenza scolastica, la scuola secondaria rimarrà a Marina. Ci sarà un ampliamento per aumentare il numero di aule da adibire anche a laboratori. La scuola primaria rimarrà dislocata nei due poli: Marina e Montemarciano". Manutenzione delle strade, si può fare di più?

"Abbiamo partecipato ai bandi Pnrr e ci impegneremo a fare di più perché alcune situazioni sono diventate assolutamente emergenziali".

Come sceglierà la squadra di giunta solo tra i candidati e gli eletti o anche all’esterno?

"Ho già in mente la mia giunta. Gli assessori, scelti da me, che siano esterni oppure interni, sono stati individuati sulla base delle sensibilità e competenze di ognuno. Sarà importante la condivisione degli obiettivi".