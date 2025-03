Via al cantiere per la copertura dell’Expo Ex di via Manni

Partito il cantiere per i lavori di manutenzione della copertura dell’edificio comunale "Expo Ex" di Via O. Manni, 7 Senigallia. La superficie coperta del tetto è di circa 235 mq ed è ad una falda inclinata, in coppi in laterizio con sottostante soletta e lamiera grecata. La struttura portante della copertura è costituita da travi Ipe in acciaio. Sono previste opere provvisionali per l’esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza del cantiere. L’intervento, atteso da un decennio, si è reso necessario a causa del cattivo stato della copertura che crea infiltrazioni. Verrà effettuato lo smontaggio del manto di copertura, compresa la rimozione e successiva sostituzione delle scossaline delle converse, dei canali di gronda nonchè lo smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. All’intradosso del solaio di copertura verranno sostituiti i controsoffitti. Nell’ambito dell’intervento verrà altresì installata la "linea vita" in acciaio inox per l’esecuzione in sicurezza delle successive manutenzioni. Il costo dell’intervento è di 103mila.482,16 euro comprensivi di Iva. La durata dei lavori è fissata in 45 giorni naturali e consecutivi. Un altro importante intervento in un’area strategica dove nei giorni scorsi è stato seminato il nuovo prato dei giardini Palazzesi.