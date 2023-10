Via al cantiere sull’Asse. Lavori per la segnaletica, i vigili chiudono un tratto: il traffico va in tilt per ore

Lavori per la nuova segnaletica lungo l’Asse Nord-Sud, i vigili chiudono il tratto da Tavernelle a via Bocconi e il traffico urbano va in tilt. È stata una mattinata di enorme passione per gli automobilisti anconetani che ieri si sono trovati in auto tra i quartieri a sud del centro, Brecce Bianche, Passo Varano fino alle Grazie e alle Tavernelle. Quattro ore di follia pura, code chilometriche e incolonnamenti infiniti, con ripercussioni su tutto il resto della viabilità cittadina. Il Piano è andato sotto allo stesso modo, fino a corso Carlo Alberto in vista degli innesti verso Archi e stazione ferroviaria.

L’Asse sta diventando un vero e proprio incubo per l’amministrazione comunale, in particolare il tratto finale, all’uscita di Vallemiano, dove una parte di terreno ha ceduto e l’intervento per mettere in sicurezza quella parte tardano a partire. In attesa, ieri l’amministrazione ha deciso di apporre la nuova segnaletica legata proprio a quella parte di Asse ‘maledetto’ per scongiurare manovre pericolose per chi procedendo in direzione centro prima di via Bocconi decideva di svoltare a destra rischiando di provocare incidenti molto gravi. L’assessore comunale con delega alla viabilità, il vicesindaco Giovanni Zinni, spiega cosa è accaduto e le ragioni di quell’intervento: "La legge ci ha imposto di effettuare un intervento sulla segnaletica verticale lungo l’Asse a causa del problema che si è creato in fondo al tratto finale del tracciato – spiega Zinni – Si tratta di una buca che è stato necessario mettere in sicurezza assieme alla necessità di attivare la nuova segnaletica. Per farlo abbiamo dovuto chiudere un pezzo di Asse e far uscire gli automobilisti a Tavernelle. Purtroppo ai cittadini è stato chiesto un sacrificio di tre ore di traffico intenso nella zona di competenza".

Ha ragione Zinni quando parla di sacrificio, durato dalla mattina a fino verso le 13 quando la viabilità è stata ristabilita regolarmente lungo la carreggiata direzione centro della principale arteria urbana. Lunedì era stato l’assessore Tombolini ad attaccare il professionista esterno che dovrebbe realizzare la progettazione della palificata per risolvere il problema del dissesto. Una pessima notizia per l’amministrazione che domani si appresta a iniziare l’intervento di pulizia di tutto il tracciato in entrambe le carreggiate. Si parte dalla congiunzione a sud con la statale 16 e la Variante, svincoli compresi, per arrivare poi fino a via Bocconi. L’assessore che ha seguito il progetto, Daniele Berardinelli, ha deciso in concerto coi tecnici di effettuare i lavori il martedì e il giovedì dalle 9 alle 16 con a turno restrizioni delle corsie di marcia e chiusura degli svincoli. L’esperienza negativa di ieri potrebbe cambiare le cose e spingere la giunta ad assumere misure alternative.