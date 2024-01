Via al Carnevale nelle frazioni. Domenica ecco le prime sfilate

Domenica prenderà via il Carnevale nelle frazioni, la prima sfilata dei carri è in programma alle 14.30 a Vallone e Borgo Passera e alle 15 a Montignano. Sabato 10 febbraio, alle 14.30, sarà la volta di Marzocca e alle 15 a Scapezzano, presso il Circolo Acli. Domenica 11, alle 14.30, si festeggia il Carnevale nelle frazioni di Cesano, Borgo Bicchia e Brugnetto e alle 15 a Sant’Angelo. Martedì 13 febbraio, i carri allestiti nella gran parte della frazioni di Senigallia sfileranno per le vie del centro di velluto: saranno come da tradizione tre i giri che si effettueranno per poi terminare con una festa in piazza Garibaldi, dove sul palco saranno premiate le maschere e protagonisti saranno la musica e il divertimento. Nella giornata di martedì, non sarà effettuato il servizio di mensa scolastica: le scuole con orario pomeridiano termineranno le lezioni anzitempo per consentire agli studenti di partecipare alla sfilata di Carnevale. Ancora top secret il filo conduttore della festa che ogni anno raduna in centro migliaia di persone. Saranno numerose anche le modifiche alla viabilità che saranno apportate per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. Sabato 10 saranno diverse le feste per bimbi organizzate il pomeriggio nei vari locali della città.