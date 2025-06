Via al primo stralcio del nuovo porto

Due grandi cerimonie ha ospitato il porto di Numana ieri mattina, l’inaugurazione del Cippo commemorativo ai caduti del mare, grazie al locale Gruppo Anmi in occasione della festa della Marina militare, e il taglio del nastro del primo stralcio del rifacimento delle opere a terra nel porto di Numana.

"Un primo passo di un percorso ambizioso e concreto, volto a riqualificare l’intera area portuale e a migliorarne aspetto, sicurezza, fruibilità e funzionalità", ha detto il sindaco Gianluigi Tombolini.

In questo primo stralcio, finanziato dalla Regione Marche per un importo pari a un milione e centomila euro, sono state rifatte le palazzine sede della Capitaneria di Porto e della Protezione civile (proprio lì davanti è stato inaugurato il cippo), i bagni pubblici, gli asfalti e la viabilità portuale con nuova segnaletica e soprattutto sono state create delle strutture ombreggianti sia nella passeggiata fronte porto sia davanti le palazzine, con un tessuto speciale antivento.

Ciò si aggiunge al finanziamento della regione Marche di 11 milioni e 400mila euro per il rifacimento completo delle opere a mare, per rendere il porto di Numana un’infrastruttura strategica per il turismo e migliorare l’attrattività del territorio.