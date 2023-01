Via al tour dei "Me Contro Te", la creatività e l’energia di Luì e Sofì sbarcano al PalaPrometeo

Cresce l’attesa per il debutto del tour di Me Contro Te, coppia di scrittori, attori e cantanti noti anche come Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia), che partirà dal Palaprometeo di Ancona l’11 e il 12 febbraio. I biglietti, disponibili sulle principali piattaforme online, vanno da 75 euro (poltronissima gold) a 27 euro (II Anello estovest laterale). La loro carriera inizia con i video su Youtube, dove condividono principalmente i momenti della loro vita. Nel 2017 sono protagonisti della serie tv "Like Me", in onda su Disney Channel.