Via Albertini, auto sprofonda: chiusa una corsia

Buche fatali, decine i veicoli costretti a rivolgersi a gommisti, meccanici e carrozzieri dopo il transito sgradito lungo una delle strade più ammalorate della città. L’ultimo caso nella mattinata di ieri quando un automobilista che stava transitando in via Albertini, alla Baraccola, al volante della sua auto è finito dentro una brutta buca, profonda e rovinata. L’auto ha riportato danni seri oltre alla foratura di uno pneumatico. Il conducente del veicolo ha richiesto l’intervento di una pattuglia della polizia locale che si è recata sul posto per l’accertamento del fatto. Una volta constatate le reali condizioni del manto stradale nel tratto in questione la pattuglia ha seguito l’iter di rito in casi simili. Immediata la chiamata al magazzino comunale che è dovuto intervenire per chiudere la corsia di destra della carreggiata di via Albertini, in ingresso alla città. Si tratta della corsia di marcia, quella dove era presente la buca spaventosa che aveva causato il guasto del veicolo. La chiusura del tratto di via Albertini, un centinaio di metri nella parte lato Aspio, non distante dall’impianto dell’autovelox, è durata per tutto il tempo necessario per consentire l’intervento degli addetti del magazzino. Successivamente lo stesso personale, sottodimensionato, è intervenuto per tappare la buca. La stessa squadra nel corso della giornata di ieri ha effettuato una serie di interventi del genere in città, compreso uno lungo l’asse nord-sud, altra importante arteria che necessità di manutenzione.