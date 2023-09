Via alla caccia, proteste "Spari vicino alle case"

Riparte la caccia e sui social infiamma la polemica: ‘Spari vicino alle case’. I residenti in prossimità del centro della frazione di Scapezzano, ma anche quelli nelle vicinanze di Cesano hanno chiesto l’intervento degli uomini della Forestale dopo essere stati svegliati dagli spari di alcuni cacciatori che, secondo i residenti, erano a ridosso delle recinzioni delle loro abitazioni. Lo stesso problema si è verificato in alcune zone di Trecastelli, dove però gli spari erano stati avvertiti nel tardo pomeriggio di sabato. Molti anche gli utenti social che lamentano la presenza di cacciatori vicino alle case: "Senti quanti colpi, vorrei sapere a cosa sparano, che trogloditi". Ma anche : "Questa mattina ho trovato dei pallini in giardino, ieri sentivo che sparavano nelle vicinanze, ho chiamato la Forestale, lo avevo dovuto fare anche l’anno scorso, per qualche giorno non si è visto nessuno poi sono tornati". Una polemica che esplode ogni anno con l’inizio della stagione venatoria e che prosegue anche in inverno durante la caccia al cinghiale. Intanto negli ultimi mesi si sono diradati gli avvistamenti di lupi in prossimità delle abitazioni: in primavera erano stati avvistati in prossimità del parcheggio dell’ospedale.