Via alla Fiera, una sfida tutta nuova: "Prossima edizione verso gli Archi"

Il cuore a domani, la testa al prossimo anno: l’edizione 2025 della Fiera di San Ciriaco autentico spartiacque tra presente e passato. Sarà la prima volta per l’organizzazione in house da parte della controllata Ancona Servizi dopo un quarto di secolo con la gestione esterna della Blu Nautilus; solo il 5 maggio prossimo sarà possibile capire se è stata fatta la mossa giusta e se tenere per sé l’organizzazione dell’evento è stata una scelta vincente. Quest’anno poco o nulla poteva cambiare, ma dal 2026 non è da escludere il cambio netto di ubicazione: dal viale e dal Passetto agli Archi: "Se quest’anno tutto va bene, dopo aver tracciato il bilancio, perché non ipotizzare un cambio di sito e gli Archi potrebbero essere una valida opzione – conferma l’assessore al Commercio e ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio – Forse anche via XXIX Settembre, ma lì ci sono delle cose da sistemare. Sulla formula vedremo, ma dovrebbero restare i quattro giorni dal 1° al 4 maggio".

Tutte le attenzioni dell’amministrazione comunale sono rivolte all’evento che prende il via questa mattina (a parte l’area food e il primo concerto scattati ieri sera in piazza Pertini) e che per quattro giorni metterà Ancona al centro delle Marche per la kermesse commerciale. Il meteo clemente, anzi quasi estivo (non abbiamo memoria di quattro giorni pieni di sole, caldo e in generale bel tempo senza pioggia durante la festa del patrono), potrebbe contribuire a battere ogni record di presenze. In campagna elettorale l’assessore al Commercio e ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, aveva parlato dell’attesa di 100mila persone: "Una cifra difficile da calcolare, ma possibile visto che a parte qualche dubbio legato al rischio pioggia per il pomeriggio del 4 maggio, quando sono in scaletta le Civiche Benemerenze, da domani (oggi, ndr) a sabato sarà sole pieno. In ogni caso sarà un importante banco di prova generale" ammette Eliantonio.

L’altro aspetto centrale della Fiera è legato alla sicurezza, alla viabilità e alla mobilità. Alle 19 di ieri il viale della Vittoria è diventato off limits dal momento in cui sono iniziate le operazioni di collocamento degli ambulanti. Vista la manifestazione di rilevante interesse, è stato attivato il Coc (il Centro operativo comunale), coordinato dal vicesindaco Giovanni Zinni che come assessore ha svariate deleghe, tra cui sicurezza, polizia locale, mobilità e anche la protezione civile: "Non sono previsti stravolgimenti sotto il profilo viario – spiega Zinni – in fondo sotto questo profilo la macchina organizzativa è già consolidata. A livello della mobilità siamo abbastanza tranquilli anche grazie al totale supporto da parte di Conerobus per quanto concerne il Trasporto pubblico locale. Sulla sicurezza, oltre al Coc, per quanto riguarda i fatti di microcriminalità oltre alle forze dell’ordine avremo in servizio la squadra antidegrado della polizia locale, presente per tutti e quattro i giorni. In chiusura vorrei soltanto ricordare che si tratta di un evento tradizionale legato al commercio e al divertimento, ma resta pur sempre la giornata da dedicare a san Ciriaco, figura religiosa e storica per la città".

Pierfrancesco Curzi