Via alla raccolta firme: "Sì al ponte Garibaldi"

Su Charge.org spunta la raccolta firme "Sì al ponte – sosteniamo la costruzione del ponte Garibaldi". Dopo 24 ore, la raccolta conta 250 firmatari: "Come residenti a Senigallia, vediamo ogni giorno le difficoltà che la nostra città affronta a causa della complicata viabilità. L’assenza del Ponte Garibaldi sta tagliando la nostra città in due, creando caos e complicazioni per i cittadini e le imprese locali. Le nostre attività economiche stanno soffrendo enormemente a causa di tali problemi logistici. La costruzione del Ponte Garibaldi è una soluzione urgente e nettamente necessaria per il benessere del nostro territorio – le motivazioni - Nonostante le proteste degli ambientalisti, il Tar ha respinto il loro ricorso per sospendere i lavori del ponte, ritenendo che non ci fossero irregolarità. Questo è un segno positivo, e adesso vogliamo vedere quanti cittadini di Senigallia riconoscono l’importanza di questo progetto per la nostra città e per la sua economia, e tendo anche ben presente che il Ponte degli Angeli dovrà essere abbattuto e rifatto perchè non a norma, e dopo sarà solamente ciclabile e pedonabile".