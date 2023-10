Via alla sostituzione dei parcometri, si parcheggia gratis sulle strisce blu

Per la necessità di sostituire i parcometri, fino a giovedì compreso si potrà parcheggiare gratis negli stalli blu, dopo l’avvento della nuova società di gestione della sosta a pagamento. Municipia è subentrata alla Sis. Sospeso anche il rinnovo degli abbonamenti per la sosta fin qui rilasciati dalla Sis: quelli in scadenza a ottobre potranno essere rinnovati quando saranno riattivati i parcometri. La sede dello sportello per il pubblico sarà mantenuta negli uffici di via Roma 5b. Per le info 071.9160111.