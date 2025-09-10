Via alla stagione con la Coppa

Ha preso il via la stagione ufficiale della Seconda Categoria, il cui campionato inizierà sabato 20 settembre con la prima giornata. Sabato scorso però per la prima volta, dopo preparazione e amichevoli, si è fatto sul serio col debutto in Coppa Marche, prima giornata. Nel girone 5, il Trecastelli ha vinto 2-0 sul campo del Senigallia Calcio, riposava invece il Terre del Lacrima. Nel girone 6, vittoria interna del Camerano sullo Sporting Club Loreto, 1-0: nel gruppo riposava il Palombina Vecchia. Nel 7, successo dell’Agugliano Polverigi, 2-1 sulla Labor Santa Maria Nuova, mentre non ha giocato il Colle 2006, che esordirà dopo il turno di riposo sabato prossimo, rendendo visita proprio alla Labor. Vittoria interna anche nel girone 8: è quella dell’Ankon Dorica, che ha battuto 2-0 il Piano San Lazzaro: fermo per il riposo l’Osimo Stazione Five. Arriva il colpaccio esterno invece nel girone 9, dove il Chiaravalle ha la meglio sul campo dell’Aurora Jesi 2-0 (riposava il Monte Roberto). Fattore campo invece ancora decisivo nel gruppo 10: nettissima la vittoria interna della Leonessa Montoro, che liquida 3-0 il Monsano nella prima giornata, dove è stato a guardare invece il Candia Baraccola Aspio.

In altri gironi, niente triangolari ma quadrangolari e dunque subito due partite per questa prima giornata: nel 13, Corinaldo-Serrana 2-0 e Valle del Giano-Olimpia Ostra Vetere 1-1; nel 14, Avis Arcevia-Sampaolese 2-1, Rosora Angeli-Real Sassoferrato 0-3; nel 15, Nuova Sirolese-SA Castelfidardo 2-2, Villa Musone-San Biagio 1-1.

Siamo solo all’inizio di una Coppa che non assegna promozioni ma è comunque lunghissima coinvolgendo le cinque province delle Marche e tutte le 128 iscritte alla Seconda Categoria 2025-26. Intanto, la Figc Marche ha pubblicato i calendari dei gironi di campionato che prenderanno il via sabato 20, con la novità di questa stagione contraddistinta dal’inserimento di Trecastelli e Senigallia Calcio nel B, per il resto tutto pesarese: dunque, nella stagione in corso, le anconetane saranno sia nel gruppo B che nei soliti C e D. Nel C, all’esordio da segnalare Real Sassoferrato-Avis Arcevia e Terre del Lacrima-Chiaravalle, nel D invece Agugliano Polverigi-Camerano, Ankon Dorica-Colle 2006, Falconarese-Piano San Lazzaro e il derby tra San Biagio e Osimo Stazione Five. Nel B, esordio in trasferta per le nostre, con in particolare il Trecastelli, scatenato sul mercato estivo, che giocherà sul campo del VF Adriatico Pesaro.

Andrea Pongetti