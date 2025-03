Via alla stagione delle crociere. Sorpresa, ci sono meno attracchi

Meno attracchi e il debutto della stagione delle crociere al porto di Ancona parte con l’handicap. Si parte il 13 aprile, in ritardo di otto giorni rispetto all’anno passato (a Pesaro e Ortona si parte l’8 e il 9 aprile), con l’arrivo di Ms Hamburg della compagnia Plantours Cruises; la nave attraccherà per la prima volta alle 9 nello scalo dorico dando il via al calendario che si concluderà a fine novembre. Il vero dato sorprendentemente in negativo, tuttavia, è un altro: sono al momento 15, infatti, le toccate in meno quest’anno rispetto al 2024, con il dato che scende da 56 attracchi a 41. Un dato che dovrebbe preoccupare sia la dirigenza dell’Autorità portuale che l’amministrazione comunale dorica non troppo orientata allo sviluppo del settore attraverso lo sviluppo progettuale del Molo Clementino. In attesa di vedere ufficialmente assegnata a Msc la concessione per il restyling del cruise terminal alla banchina 15 (in sostituzione di quello attuale totalmente inadeguato), con un’opa su quello del futuro al Molo Clementino, lo scenario presente non guarda al futuro con ottimismo. Il calo drastico - sebbene siano possibili modifiche in corso d’opera all’attuale calendario delle crociere con l’aggiunta di altre toccate – è dovuto alle compagnie che fanno toccate occasionali. Per questo, stando al pensiero dei vertici dell’Authority, sarebbe importante avere compagnie che utilizzino Ancona come homeport (vedi Costa con Savona), ossia che effettuino il servizio di imbarco e sbarco in porto garantendo così maggiore continuità.

Il debutto di Msc Crociere ad Ancona è fissato per il 18 aprile, a seguire altri 27 approdi. La nave Msc Lirica, con una lunghezza di 274,9 metri e la possibilità di ospitare fino a 2.679 passeggeri, attraccherà ogni venerdì alle 13 dall’isola greca di Santorini alla banchina 15 (ripartirà alle 20 verso Venezia), proprio di fronte al centro storico. Msc porterà ad Ancona anche quest’anno l’innovativa Explora I, marchio lifestyle di lusso della compagnia Explora Journeys. Marella Cruises ha confermato la scelta del porto marchigiano per la sua nave Marella Explorer 2 così come le compagnie Oceania, con la nave Nautica, Ponant con Le Bougainville, Regent Seven Seas con la nave Seven Seas Navigator. Oltre a Ms Hamburg, altre tre navi arriveranno per la prima volta ad Ancona: Caledonian Sky della compagnia Noble Caledonia il 10 maggio, Le Dumont D’Urville della Ponant l’11 settembre e Viking Star della compagnia Viking il 29 novembre.

Pierfrancesco Curzi